Covid aşısı olmayanlara neden organ nakli yapılamıyor?

ABD'nin Boston eyaletinde bulunan Brigham and Women's Hastanesi, Covid-19 aşısı olmayan DJ Ferguson'ı (31) kalp nakli bekleme listesinden çıkardı.

BAŞARILI BİR OPERASYON İÇİN COVID-19 AŞISI ŞART

Acil kalp nakline ihtiyaç duyan Ferguson ile ilgili hastane yönetimi, kuralları uygulamak zorunda olduklarını açıkladı. Uzmanlara göre, nakil için kullanılan organlar çok zor bulunuyor. Bu nedenle de organ nakli, hayatta kalma ihtimali düşük kişiler yerine aşı olmuş ve ameliyat sonrası hayatta kalma ihtimali yüksek olan kişilere yapıyor.

Hastaneden yapılan açıklamada, nakil bekleyen hastaların Covid-19 aşısı olmalarının ve yaşam tarzlarına dikkat etmelerinin başarılı bir operasyon için gerekli olduğuna ve sonrasında da hayatta kalma ihtimalini büyük ölçüde artırdığına dikkat çekildi.

"KALP ÇOK NADİR BULUNAN BİR ORGAN"

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selim İsbir, "Doğru bir yaklaşım; çünkü kalp çok nadir bulunan bir organ ve o organı en uzun süreli ve en sağlıklı şekilde üzerinde taşıyabilecek kişi için kullanılmalı. Aşı olmayanlarda Covid-19 ölümcül seyredebiliyor ayrıca kalp nakli sonrası kullanılan bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar da Covid-19'a yakalanma riskini daha da artırıyor. Bu durumda Covid-19 a yakalanma ve Covid-19 nedeniyle hayati tehlike riski bu hastalarda artmış oluyor. Ayrıca bu durum sadece Covid-19 a özgü bir durum da değil. Kalp nakli diyabet, hipertansiyon, hepatit taşıyıcılığı, depresyon gibi kronik hastalığı olan hastalara da yapılmıyor. Mantık hep aynı; kişi kalp nakli yapıldıktan sonra organ fonksiyonlarını bozacak, takılmış olan kalbe zarar verecek bir hastalığa sahip olmamalı. İlaç tedavisini düzgün alabilmeli. Bu şartlara kim daha fazla uyuyorsa o kalp o kişiye takılmalı ki beklenenen yaşam süresi uzun olsun" dedi.

ORGAN NAKLİ OLACAKLAR COVID AŞISINI YAPTIRMALI

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, "Aşısız olan kişilerin virüsle karşılaşma olasılıkları çok fazla. Aşısızların iyileşme sürecinde de hastalıkla baş etmeleri zor; çünkü aşısızlarda virüs kontrolsüz bir şekilde çoğalıyor. Genel özellikleri itibarıyla Covid akciğerler ile kalbi de tuttuğu için ABD'de riske girmek istememişlerdir. Organ nakillerinde organ zor bulunuyor; ayrıca çok emek isteyen, çok meşakkatli işlemlerdir. Hastalar ise organ nakli yapıldıktan sonra uzun bir süre bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanıyorlar. Tüm bunlar göz önüne alındığında aşısız kişiye nakil yapmak, kişi virüsü kaparsa tüm emeklerin boşa gitmesi anlamına gelir. Covid'den önce de nakil yapılacak kişilerin tüm aşılarının yapılması önerilir. Nakilden sonra da hastanın herhangi bir virüs ve bakteriyle karşılaşmaması için elimizden geleni yaparız. Bu hastaların bağışıklık sistemleri zaten uzun süre baskılanıyor, bu nedenle bu kişilerin Covid aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir" dedi.

"HASTA UYUMSUZLUĞU NAKİL BAŞARISINA GÖLGE DÜŞÜREBİLİYOR"

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, "Kalp nakli için çok fazla hasta bekleme sırasında ve uygun donör çok az sayıda. Dolayısıyla kalp nakli için sıraya alınan hastaların gerçekten nakilden maksimum fayda görecek, eşlik eden diğer hastalıkları yaşam beklentisini çok kısıtlamayacak ve tüm tedavi süreçlerine maksimum uyum gösterebilecek kişilerden seçilmesi çok önemlidir" dedi.

Prof. Dr. Okuyan, "O kadar uğraştan ve maliyetten sonra hasta uyumsuzluğu nakil başarısına gölge düşürebiliyor. Bu nedenle kalp nakli endikasyon ve kontrendikasyonu net bir biçimde bellidir ve kurumlar bunlara ek olarak ekstra kriterler koyabiliyor. Olayın etik boyutu başka bir tartışma konusu olmakla birlikte, nakil yapan merkezlerin nakil sonrası başarıyı gölgeleme ihtimali olan noktaları bertaraf etmek amacıyla ek kriterler koymasını bu düzlemde değerlendirmek gerekir" diye konuştu.