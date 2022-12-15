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Haberler Sağlık

Covid-19’da yeni hasta profili: Kronik grip

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, koronavirüs (Covid-19) geçirmiş kişilerin eski hayatlarına dönemediğini belirterek, "Grip artık kronik bir hal aldı. Önceden 1-2 günde grip şikâyetleri geçerken şimdi ise kronik grip dediğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız" dedi

Giriş: 15.12.2022 - 15:17 | Güncelleme: ABONE OL
Covid-19’da yeni hasta profili: Kronik grip
Covid-19’da yeni hasta profili: Kronik grip
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İHA

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Covid-19 geçirmiş kişilerde ortaya çıkan sağlık problemlerinin insanların günlük ve iş hayatlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Yeni bir hasta profiliyle karşılaştıklarını ifade eden Prof. Dr. Özkaya, “Covid-19 sayılarında bir artış gözleniyor. Hala şanslıyız ki grip gibi seyrediyor. Gerçekten ağır vakalarla karşılaşmıyoruz. Aşıların hala koruyucu etkisini görüyoruz. Bu hala eski alıştığımız varyantların olduğunu gösteriyor. Korona vakaları grip gibi seyrediyor. Bir farkla grip gibi seyrediyor. Grip artık kronik bir hal aldı. Önceden 1-2 günde grip şikayetleri geçerken şimdi ise kronik grip dediğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. Ateş, eklem, boğaz ağrısı ile başlayan şikayetler öksürükle devam ediyor ve hiç geçmiyor. Bir gün iyiyse bu durum bir kötü oluyoruz. Toplumda şuan kronik salgın haline dönüşen bir grip salgınıyla karşılaşıyoruz” diye konuştu.

"ŞU AN HERKESİN ZEMİNİNDE BİR KORONA YOK"

İnsanların eski hayatlarına dönemediğini söyleyen Prof. Dr. Özkaya, "Şu an herkesin zemininde bir korona yükü var. Bu korona virüsleri üzerine binen solunum yolları virüsleri bizi hasta ediyor. Bunu buz dağı gibi düşünmeniz lazım. Buz dağının görünen bir de görünmeyen yüzü var. Suyun altında kalan bir virüs yükümüz var bizim ve en ufak ısı değişiminde şikayetler tekrar ortaya çıkıyor. İnsanların ‘bir gün hastayım, iki gün hastayım’ dediği zamanlardan 'bugün daha iyiyim' demeye başladı. Bu kronik grip iş yükümüzü, iş gücünü ve sosyal hayatımızı etkiliyor. Şu an hastaların büyük bir çoğunluğu bir gün iyiler bir gün kötüler ama şuan hastalar korona öncesi eski hayatlarına devam edemiyorlar” şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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