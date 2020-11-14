5 yıldır bünyesinde çalıştığı hava yolları şirketi Malindo Air'in salgın nedeniyle zarar etmesi sonucu geçen ay işten çıkarılan Malezyalı pilot Azrin Muhammed Zawawi, ikamet ettiği Selangor eyaletindeki sokak yemeği merkezlerinden birinde tezgah açıp yemek satmaya başladı.
AA'nın haberine göre Azrin, Kaptan'ın Köşesi adını verdiği tezgahında eşi ve çocuklarıyla her gün Malezya mutfağının meşhur lezzetlerinden 'asam laksa' adlı köri soslu ve erişteli çorba pişirerek akşam vakitlerine kadar satış yapıyor.
PİLOT ÜNİFORMASIYLA İŞE GİDİYOR
İşine pilot üniformasıyla gelerek müşterilerin dikkatini çeken Azrin, sıra dışı tarzı, güler yüzlü tavırlarıyla kısa zamanda sosyal medyada fenomen oldu.
Sosyal medya sayesinde Malezyalı pilotun tezgahına uğrayan müşteri sayısı artarken, Azrin'in hikayesi çok sayıda gazete ve televizyona haber konusu oldu.
Azrin, 20 yıldan fazladır çok sayıda hava yolları firmasında pilotluk yaptığını belirterek "Kovid-19'un ilk yayıldığı zamanlarda maaşlarımız zaten düşmüştü. Ekim ayında Malindo Air'in iflas noktasına gelip kadro azaltma kararıyla işimizi tamamen kaybettik. Aileme sağlayacak bir gelirim olması için yaklaşık 3 hafta önce bu yemek tezgahını açtım" dedi.
Azrin, internet ortamında meşhur olana kadar müşterilerinin genellikle komşuları ve yakın çevresinden oluştuğunu ifade ederek "Sosyal medya ve gazetecilerin aşırı ilgisinden sonra bir hafta içinde gelirim en az ikiye katlandı. Tezgahı açtığım ilk haftada pişirdiğimiz yemekler akşam 21.00'de biterken şimdi 18.00'de bütün malzemeleri tüketmiş oluyoruz" diye konuştu.
"İSTANBUL EN FAVORİ DURAKLARIM ARASINDAYDI"
Asıl mesleğini şimdiden çok özlediğini söyleyen Azrin, "Pilotluk benim tutkum. Kariyerim boyunca çok sayıda uluslararası uçuş yaptım. İstanbul en favori duraklarım arasındaydı. Elbette mesleğime dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum fakat mevcut durumda havacılık sektörünün toparlanması biraz zaman alacak gibi görünüyor. Bu yüzden yemek tezgahı işini büyütmeyi hedefliyorum" ifadesini kullandı.
Yemek tezgahının yanında restoran da açmayı planladığını söyleyen Malezyalı pilot, kendisiyle aynı kaderi paylaşan bazı pilot arkadaşlarıyla ortak olup onlara yardım etmek istediğini belirtti.
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