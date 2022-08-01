Covid-19'un mirası: Beyin sisi

Uzmanlar, bazı kişilerin günlük yaşantıda aniden beyninin durduğunu veya yavaş çalıştığı hissine kapıldığı anların olabileceğini söylüyor. Bu durum bazen psikolojik olarak stresli bünyenizden kaynaklanacağı gibi herhangi bir sağlık sorununa da bağlanabiliyor. Bu durumun pandemi döneminde de sıklığı ve şiddeti arttığını ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Şule Kefeli Eraslan, bunun sebeplerinden olan beyin sisi hakkında önemli bilgiler vererek mutlaka mücadele edilmesi konusunda uyardı.
Beyin sisi hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Eraslan, "Beyin sisi daha öncelerden de gördüğümüz ama korona virüsü enfeksiyonu ile daha da sık karşılaştığımız bir sağlık sorunudur. Koronavirüsü enfeksiyonu ağır geçiren kişilerde daha sık görmekteyiz. Bu beyinde prefrontal korteks dediğimiz alanın etkilenmesi sonucu ortaya çıkan bir zihinsel işlev bozukluğudur" dedi.
Hastalığın belirtileri ve tedavisine değinen Erarslan, "Beyin sisinin en önemli belirtisi unutkanlıktır. Hasta kelimeleri konuşurken bulamama, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon kaybı, okuduğunu anlayamama, başladığı işi bitirememe, iki işi aynı anda yapamama, daha evvel yaptığı işleri yetiştirememe, mental performans gerektiren herhangi bir işte zorluk çekme tepkisellik, kolay öfkelenme, uyku bozuklukları gibi şikayetlerle kliniklere başvuruluyor. Beyin sisi tedavisinde unutkanlık yapabilecek diğer zihinsel nedenleri aradan çıkarabilmek için tanı amaçlı kan tetkiklerini ve nöro-psikolojik testleri ve görüntülemeleri sağlıyoruz. Bu durumun tedavisinde eğer koronavirüsü enfeksiyonun dışında bir neden tespit etmişsek öncelikle onun tedavisini veriyoruz. Bunun dışında eğer bir neden yoksa rutin tedavimizdeki gibi bol sıvı, omega-3 ve 6'dan zengin gıdalar, sigara ve alkolden kaçınılması tepkisellik, kolay öfkelenme uyku bozukluğu varsa psikolojik destek alınmasını öneriyoruz" diye konuştu.
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