Covid-19'un fedakar savaşçıları "Babalar Günü"nde de mesai başında

Doğu Akdeniz'in sağlık üssü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede görev alan sağlık çalışanı babalar, hastalarını iyileştirebilmek için canları pahasına işlerini yapmayı sürdürüyor.
Olası bulaş riskini aile bireylerine taşımamak için her türlü fedakarlığı sergileyen sağlık çalışanları, "babalık" duygularını en özel hissettikleri günde de Covid-19'la savaşan hastaları için mesai yapıyor.
Babalar Günü'nü ailesinden uzak geçiren sağlık çalışanları, hastalarına şifa olabilmek için büyük bir özveriyle mücadele ediyor.
"BABA OLMAK GÜZEL BİR DUYGU AMA GÖREV KUTSALDIR"
PCR laboratuvarı sorumlusu, 6 yaşında bir kız çocuğu babası Mehmet Muku (51),geç yaşta tanıştığı babalık duygusunun kendisine hissettirdiklerini kelimelere dökmekte zorlandığını söyledi.
Eşinin de sağlık çalışanı olduğunu ifade eden Muku, Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir kızı Asel ile yakın temas kurmaktan kaçındığını kaydetti.
Görevinin kutsal olduğunu ve her şeyden önce geldiğini dile getiren Muku, şöyle devam etti: "Evin kapısından girdiğimde kızım 'baba' diye bağırıp koşuyor. Annesi tutuyor o sırada ben gizli giriyorum. Sarılmak istiyor, üzmeden kırmadan uzak tutmaya çalışıyoruz. Çok zor bir süreçti ve devam ediyor. Baba olmak güzel bir duygu ama görev kutsaldır. Biz görevin kutsallığına inananlardanız. Her şeyden önce görevimiz gelir. Birkaç hastaya şifa olup teşhis ve tedavilerinde yardımcı olabiliyorsak, çok mutlu oluyoruz. Evimize huzurlu bir şekilde gidiyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir mutluluk. Hastaneyi bir cephe olarak düşünürsek, biz bu cephedeki askerleriz. Burayı terk edemeyiz."
"BABALIK VE MESLEĞİM EŞ DEĞER GİBİ GELİYOR"
Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi sorumlu hemşiresi, bir kız çocuğu babası Ali Rıza Göçen (30) de Covid-19 nedeniyle yoğun ve zor günlerden geçtiklerini aktardı.
Bu süreçte salgının yayılmasını önlemek için tüm tedbirleri alarak çalıştıklarını belirten Göçen, şöyle devam etti: "Hastaneden çıktığımda ailemizin yanına gidiyoruz. Eve gittiğimde çocuğuma kavuşmadan önce kendimi dezenfekte ediyorum. O sürede bana ulaşmak için biraz çırpınıyor. 15 dakikalık süreç zorlu geçiyor. En çok bu zamanda Covid-19'un ne kadar zorlu bir süreç olduğunu daha iyi anlıyorum. Hatay'da çalıştığım dönemde nöbetteyken baba oldum. Sürekli mesleğimle iç içe olduğum için babalık ve mesleğim eş değer gibi geliyor. Çocuğunuz size 'baba' diye seslenerek geldiğinde, bu duyguyu tatmak çok güzel. Tarifi mümkün değil."
Göçen, 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Asel ve eşinden uzak kalmanın moral bozukluğunun, salgınla mücadele eden hastaların iyileşmesiyle düzeldiğini söyledi.
Anestezi teknikeri, bir çocuk babası Erkan Yanık (31) da Babalar Günü'nü buruk geçirdiklerini dile getirdi.
Kısa süre önce tattığı babalık duygusunu tarif etmenin imkansız olduğunu belirten Yanık, Covid-19 sürecinde 1 yaşındaki kızı Ülkü Eliz'e çocuğuna sarılamamanın çok kötü bir duygu olduğunu kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!