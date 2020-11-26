Covid-19'un bir etkisi daha!

Dünyada Covid-19 pandemisi sürecinde Alzheimer hastaları üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar çarpıcı sonuçlar veriyor. Uzun karantina sürelerinin en çok ileri yaşlardaki Alzheimer hastalarını etkilediğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, “Sosyal izolasyon, yaşlı hastalarda bilişsel bozulmaya yol açıyor” diye konuştu.
Alzheimer hastalarının karantinada kaldıkları sürenin uzamasının nöropsikiyatrik semptomları artırdığını ifade eden Dr. Onultan, “İzolasyon, çevreye ilgisizlik, kayıtsızlık, duygusuzluk, anksiyete ve ajitasyon gibi sonuçlara neden olabiliyor” dedi.
“İLGİSİZLİK, KAYITSIZLIK, DUYGUSUZLUK”
İspanya, İtalya ve Fransa’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Dr. Onultan, “Koronavirüs ve virüse bağlı sosyal izolasyon yaşlı hastalarda bilişsel bozulmaya yol açıyor. İlk görülen belirtiler arasında ise deliryum öne çıkıyor. Fiziksel aktivitelerin azalmasına bağlı kilo alımı, zihinsel üretkenlik ve yaratıcı faaliyetlerde azalma, çevreye ilgisizlik, kayıtsızlık, duygusuzluk, anksiyete ve ajitasyon elde edilen sonuçlar arasında” diye konuştu.
“EV AKTİVİTELERİNİ ARTIRMALILAR”
Uzun karantina sürelerinin hastalarda sinirliliğe ve uyku bozukluğuna sebep olduğuna dikkat çeken Dr. Onultan, bu dönemde halüsinasyonların ve kontrolsüz tavırların arttığını belirtti.
İleri yaşlardaki Alzheimer hastaları ve yakınları için tavsiyelerde bulunan Dr. Onultan, “Tüm bunların önüne geçebilmek için ev aktivitelerini artırmak, saksı ve çiçeklerle uğraşmak, yemek yapmak, kitap okumak, müzik dinlemek, bilmece çözmek, sudoku çözmek anlamlı olabilir. Psikiyatrik semptomlar için ilaç vermek zorunlu olmadıkça düşünülmemelidir” ifadelerini kullandı.
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