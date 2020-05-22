HABERTURK.COM

Uluslararası bilgi teknolojileri kuruluşu IBM masaüstü, dizüstü bilgisayar ya da Android işletim sistemli akıllı telefon kullanan kişilerin, COVID-19'a karşı etkili kimyasal bileşikleri arayan bilim insanlarına yardımcı olabileceğini duyurdu.

IBM'in kurumsal sosyal sorumluluk girişimlerinden biri olan ve bilim insanlarına ücretsiz olarak sunulan World Community Grid yazılımı, insanların veri güvenliğinden veya hızdan taviz vermeksizin bilgisayarlarını normal biçimde kullanmalarına olanak sağlıyor.

Scripps Research tarafından tasarlanan ve yönetilen proje, IBM'in bilim insanları için ücretsiz olarak sağladığı güvenilir, topluluk kaynaklarına dayalı bir bilgi işlem kaynağı olan World Community Grid üzerinden yürütülüyor.

"OpenPandemics - COVID-19" adı verilen proje, IBM World Community Grid'in bir çok bilgi işlem aygıtından elde ettiği işlemci gücüyle, simülasyonlar için gerekli olan milyonlarca hesaplamayı gerçekleştirebilecek. Proje, bilim insanlarının geleneksel olarak laboratuvarda daha yavaş bir biçimde gerçekleştirilen ilaç keşfi süresini ve mevcut ilaçların kullanım amacının değiştirilmesi konusunda hızlandırmalara yardımcı olacak. Tüm World Community Grid projelerinde olduğu gibi, bu çaba sonucunda üretilen veriler halka açık hale getirilecek.

'KULLANILMAYAN BİNLERCE CİHAZ BU İŞE YARAYACAK'

IBM Kurumsal Sosyal Sorumluluk Başkan Yardımcısı Guillermo Miranda, çalışma hakkında şunları söyledi:

"World Community Grid sistemi, yalnızca bilim insanlarının hayati önem taşıyan çalışmalarını geniş ölçekte hızlandırmalarına olanak sağlayan bir kaynak değil. Bu sistem aynı zamanda dünya çapındaki gönüllüleri bir araya getirerek fark yaratma imkanına sahip olmalarına olanak tanıyor. Sosyal mesafe ve izolasyon gibi tanımların hayatımızda olduğu bu döneminde bir amaca sahip olma ve birbiriyle bağlantılı olma hissi her zamankinden daha da büyük önem taşıdığını gösteriyor."

Scripps Research’ün ilk hedefi proje başlangıcında COVID-19'a odaklanmak olsa da gelecekte karşılaşılması muhtemel salgınlar sırasında da yeni araçlar ve yöntemler geliştirilmesi planlanıyor. Scripps Research Yapısal Tamalayıcı ve Bilgisayarlı Biyoloji Bölümü’nden Doç Dr. Stefano Forli de proje hakkında şu şekilde konuştu:

"Kullanılmayan binlerce cihazın işlem gücünden yararlanmak, bize milyonlarca kimyasal bileşiği sanal olarak taramak için olağanüstü boyutlarda bilgi işlem gücü sağlıyor. Dünyanın her yanından gönüllülerle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu çalışma; ister COVID-19, ister tamamen farklı bir patojen için olsun, hem mevcut hem de gelecekte ortaya çıkacak biyolojik tehditlere karşı yeni ilaç adayları için araştırmalarımızı hızlandırmayı amaçlıyor."

PROJE NASIL ÇALIŞIYOR?

Projeye dahil olmak isteyen gönüllüler cihazlarına, yoğun olarak kullanılmadığı zaman aktive olan bir uygulama yüklüyor. Kullanıcının sistemini yavaşlatmadan arka planda çalışan uygulama, bilgi işlem görevlerini dağıtıyor ve tamamlanan hesaplamaları IBM Cloud aracılığıyla araştırmacılara gönderiyor. Otomatik olarak işleyen süreçte gönüllülerin katılmak için herhangi bir özel teknik uzmanlığa sahip olması gerekmiyor. Kişisel bilgiler hiçbir zaman paylaşılmıyor ve yazılım kişisel veya iş dosyalarına erişemiyor.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Verilen bilgiye göre World Community Grid bugüne kadar 770 binden fazla kişi ve 450 kuruluşa kanser, Ebola, Zika, sıtma ve AIDS araştırmaları için destek sağladı. World Community Grid, aynı zamanda daha iyi su filtreleme sistemlerinin geliştirilmesi ile güneş enerjisinin toplanması gibi projeler de dahil olmak üzere 30 araştırma projesine yaklaşık 2 milyon yıllık bilgi işlem gücü ile destek verdi.