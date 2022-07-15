Koronanın korkunç etkisi! Son 30 yıldaki en büyük gerileme

DSÖ ve UNICEF'ten yapılan ortak açıklamada, dünya genelinde Covid-19 sonrası çocuk aşılamaları oranındaki değişiklik incelendi.
Çocuklar için en önemli bağışıklık araçlarından difteri, tetanos ve boğmaca (DTP) aşılarının uygulanma oranının 2019'dan 2021'e kadar yüzde 5 azalma gösterdiği, sadece 2021'de 25 milyon çocuğun birinci veya ikinci doz DTP aşısını yaptıramadığı bildirildi.
KIZ ÇOCUKLARININ SAĞLIK RİSKİ ARTTI
Covid-19'dan sonra HPV virüsüne karşı küresel aşılamaların yüzde 15'e yakın düştüğü ve bu eksikliğin kız çocuklarının sağlık riskini artırdığı kaydedildi.
Çocuk aşılamalarında en büyük azalmanın ise kızamıkta görüldüğü, 2021'de kızamık aşılama oranının yüzde 81 düşerek 2008'den bu yana en düşük seviyeye gerilediği belirtildi.
Geçen yıl 24,7 milyon çocuğun kızamık aşısı yaptırmadığı ve bu rakamın 2019'dakinden 5,3 milyon daha fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.
ÇOCUK AŞILAMALARINDAKİ EN BÜYÜK GERİLEME
Bu rakamlarla son 30 yılda çocuk aşılamalarındaki en büyük gerilemenin kaydedildiği vurgulandı.
Açıklamada ifadelerine yer verilen UNICEF Direktörü Catherine Russell, aşılamalardaki bu azalmanın çocuk sağlığı için alarm verici olduğunu vurgulayarak, "Bir kuşak boyunca çocuk aşılamalarındaki en büyük gerilemeye şahitlik ediyoruz. Gerekli aşılarını yaptıramayan milyonlarca çocuk için bağışıklık telafisi yapmak zorundayız" dedi.
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Covid-19 ile halihazırdaki mücadelenin, kızamık ve zatürre gibi ölümcül hastalıklara karşı mücadeleyle beraber yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi ve "Bu iki seçenek arasında bir seçim olmamalıdır. İki mücadeleyi de sürdürmek mümkündür" değerlendirmesinde bulundu.
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