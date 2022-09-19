Covid-19 nedeniyle 9 ferdini kaybeden ailenin genetik sonuçları sevindirdi

Rize'nin Güneysu İlçesine bağlı Gürgen köyünde, aynı aileden 9 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Genç Ailesi'nin çağrısı üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından genetik tarama çalışması başlatıldı.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından ailenin kan soy ağacı çıkarıldı.
KORONAVİRÜS ÖLÜMLERİNE YOL AÇAN HERHANGİ BİR ETKENE RASTLANMADI
Ailede belirlenen kişilerden kan örnekleri alınarak genetik çalışma için Ankara ve İstanbul'daki çeşitli hastanelere gönderildi.
Aileden "riskli" olduğu belirlenen 13 kişiden alınan numunelerin laboratuvardaki genetik analizi sonucunda koronavirüs ölümlerine yol açan herhangi bir etkene rastlanmadı.
Covid-19'dan yakınlarını kaybeden 63 yaşındaki Ali Genç, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan gen taramasının sonuçlarının temiz çıktığını söyledi.
Ailede şu an hastalık nedeniyle herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade eden genç, şunları kaydetti: "Bizim ailemizde ölen öldü. Geride kalanlara Rabbim uzun ömür versin. Ateş düştüğü yeri yaktı. Koronavirüs sürecinde ailemizde üst üste ölümler yaşanınca bize sizin genetiğinizde bir hastalık var dediler. Biz de testimizi yaptırdık. Ondan sonra testimizin sonucunda bir sıkıntı çıkmadı. Ailede 9 ferdimi kaybettim. Allah kimseye böyle acı vermesin."
"ÇOK TEDİRGİNDİK"
Genç, koronavirüs sürecinde çok zor günler geçirdiklerini dile getirerek, "Devletimiz elinden geleni yaptı ama giden geri gelmiyor. Biz gen taraması yapılmadan önce çok tedirgindik ama sonucumuzun temiz çıktığında çok mutlu olduk" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!