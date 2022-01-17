Covid-19'la ilgili yeni keşif!

Uluslararası bir araştırma ekibi tarafından yapılan ve bulguları akademik dergi Nature Genetics'te yayımlanan çalışmada, koronavirüsü (Covid-19) şiddetli geçirenlere koruma sağlayabilecek bir gen varyantı keşfedildi.
KRİTİK HASTA OLMA RİSKİNİ YAKLAŞIK YÜZDE 23 AZALTTIĞI TESPİT EDİLDİ
2020 sonlarında elde edilen bulgulara dayanan çalışma, Covid-19 vakalarıyla bağlantılı çok sayıda genetik mekanizmayı ortaya çıkarıyor. Öncelikle Avrupalı insanlardan elde edilen genetik verilerin analizle, OAS1/2/3 gen kümesindeki bir genetik varyant lokusunun çeşitli antiviral mekanizmalarla bağlantısı ortaya konuldu.
Bu varyantların, Covid-19 vakalarında kritik hasta olma riskini yaklaşık yüzde 23 azalttığı görüldü.
Araştırmacılar, Afrika kökenli 130 bin 997 bireyin genetik verilerinin yanı sıra 2 bin 787 Covid-19 vakasının analizinde, "rs10774671" geninde, daha önce Avrupalılarda görülenlere benzer biçimde Afrika kökenli bireylerde de şiddetli Covid-19 vakalarına karşı koruma sağlayan eş gen tanımladı.
"YENİ İLAÇLAR GELİŞTİRMENİN ANAHTARI"
Araştırmanın yazarlarından Jennifer Huffman, "Afrika kökenli bireylerin aynı korumaya sahip olması, DNA'daki Covid-19 enfeksiyonuna karşı gerçekten koruyucu olan bu benzersiz varyantı tanımlamamıza izin verdi" dedi.
Söz konusu gen varyantının, insanlar tarafından çok uzun bir geçmişten bu zamana taşındığı ileri sürülürken, çalışmada farklı bireylerin veri setlerinin kullanılmasının başarılı sonucu getirdiği aktarıldı.
İsveç'teki Karolinska Enstitüsünden kıdemli araştırmacı Hugo Zeberg, bu çalışmaya farklı atalara sahip bireyleri dahil etmenin önemli olduğuna değinerek, "Sadece bir grup üzerinde çalışmış olsaydık, bu durumda gen varyantını belirlemede başarılı olmazdık" ifadesini kullandı.
Keşfedilen gen varyantı hakkında henüz kat edilecek çok yol olduğu belirtilirken, Kanada'daki McGill Üniversitesinden kıdemli araştırmacı ve genetikçi Brent Richards, "Genetik risk faktörlerini ayrıntılı olarak anlamaya başlamamız, Covid-19'a karşı yeni ilaçlar geliştirmenin anahtarıdır" dedi.
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