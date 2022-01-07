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Covid-19 geçirenler tekrar geçirir mi? Covid-19 geçirenler aşı olabilir mi, ne zaman aşı olabilir? Aşı randevausu alma!

Covid-19 geçirenler tekrar geçirir mi? Covid-19 geçirenler ne zaman aşı olabilir? Aşı randevausu alma!

Koronavirüs salgınının yeni varyantı omicron tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Güney Afrika ülkelerinde tespit edilen ancak kısa süre içinde neredeyse tüm dünyaya yayılan Omicron varyantının bulaş hızının çok hızlı olması nedeniyle aşı araştırmaları yeniden çoğaldı. Koronavirüste 3. doz aşılama tüm yaş grupları için başlamıştı. Daha önce Covid-19 geçirmiş olan vatandaşlar koronavirüs aşısı olup olamayacaklarını merak ediyor. Covid-19 geçirenler tekrar geçirir mi? Covid-19 geçirenler aşı olabilir mi, ne zaman aşı olabilir? Aşı randevusu alma!

07.01.2022 - 17:10 | Güncelleme: SAĞLIK

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün akşam saatlerinde vatandaşlarla paylaştığı günlük koronavirüs tablosunda vaka sayılarının 70 bin sınırında olması Covid-19 için aşı süresi araştırmalarını gündeme getirdi. Omicron varyantının çok hızlı bulaşıyor olması daha önce Covid-19 geçiren vatandaşları da tedirgin etti. Daha önce Covid-19 geçirenler koronavirüs aşısı olabilir mi, ne zaman yaptırabilir sorusu araştırılmaya başladı. İşte Covid-19 geçirenler ile ilgil aşı kararı ve koronavirüs aşısı hatırlatma dozu için aşı randevusu alma ekranı 

  • COVİD-19 GEÇİRENLER AŞI OLABİLİR Mİ?

    Covid-19'a yakalanan ve iyileşen hastaların yeniden koronavirüs kapabileceğini ve yeniden hastalanabileceğini daha önceki açıklamalardan herkes billiyor. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili yayımladığı açıklamada "COVID-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. COVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir." ifadeleri yer aldı.

  • COVİD-19 GEÇİRENLER NE ZAMAN OLABİLİR?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası konuyla ilgili, '' Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımızın ne zaman aşı olacağı merak konusuydu. Hastalığı geçirenler 6 ay geçtikten sonra aşı olabiliyorlardı. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığı geçirdikten 3 ay sonra olabileceklerdir. Antikor seviyesinin artacağı belirlenmiştir. '' açıklamasını yaptı.

  • HATIRLATMA DOZU SÜRESİ KISALDI!

    Omicron varyantının ardından yeni koronavirüs tedbirlerini duyuran Fahrettin Koca, "Omicron varyantının baskın olmasına karşı alınabilecek tedbirler arasında öne çıkan aşı ile koruma kalkanının güçlendirilmesidir. Aşıların varyantlara karşı etkisi ile ilgili yeni çıkan kanıtlar değerlendirilmeye alınmıştır. Ülkemizde görünen günlük vaka sayılarında ani artış olmaması aşılama programının başarısının bir göstergesidir. 

     

    Hatırlatma dozlarını en erken uygulamaya başlayan ülkelerden biri olmamızın avantajını yaşıyoruz. Aşıların yeni varyantlara karşı etkisini artırabilmek için hatırlatma dozlarının etkisi son derece önemlidir. Avrupa’da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir" demişti.

  • AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

    Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

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