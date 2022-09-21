O sorunun varlığında ilacınızı bırakmanız gerekebilir

Bütün dünyaya yayılarak 180 milyon vakaya ve 4 milyon kişinin ölümüne neden olan Covid-19 enfeksiyonu sindirim sistemini es geçmiyor. Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Gastroenteroloji bölümünden Uzm. Dr. Reşat Memişoğlu, ani gelişen sindirim sistemi hastalıklarının Covid-19 kaynaklı olabileceğine dikkat çekerek etkilerini anlatıyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ VURDUYSA TEHLİKE VAR

Covid-19’un yaygın belirtileri arasında; Solunum yolu şikayetleri, öksürük, ateş ve nefes darlığı olsa da farklı belirtiler de görülebiliyor. Bunlardan birinin de sindirim sisteminde meydana gelen tahriş olduğu ve bu sorunun ciddi bir enfeksiyonun habercisi olarak görülmesi gerektiği belirtiliyor.

COVID-19 KENDİNİ BÖYLE ELE VERİYOR

Amerika’da yapılan bir araştırmada Covid-19 enfeksiyonlarının yüzde 30’unda sindirim sistemi şikayetleri bulunuyor. Bu şikayetler, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal ve iştah kaybı olarak sıralanıyor. Bağırsakların enfeksiyon yüzünden hızlı hareket etmesinden dolayı yağ asitlerinin emilimi bozulunca gaitada görülen değişiklikler enfeksiyonun sindirim sistemini ele geçirdiği anlamına geliyor.

ENFEKSİYON VÜCUTTA NELERE YOL AÇAR?

Covid-19’a yakalananların sadece yüzde16’sı sindirim sistemi şikayetleriyle belirti veriyor. Hastalık ilk olarak sindirim sistemini, sonra da solunum yolları ve diğer organları tutuyor. Sorunlar arasında karaciğer fonksiyon testinin yükselmesi veya karaciğer yetersizliğine kadar gidebilecek problemler bulunuyor. Bu durumda aşırı yorgunluk, iştah kapanması ve ciddi boyutta kilo kaybıyla karşılaşılabiliyor. Vücutta kaşıntı, morarma, çok kolay kanama odakları, karında ve bacaklarda şişkinlik, gözlerde ve ciltte sarılık şikayetleri de karşılaşılan sorunlar olarak sıralanıyor. Daha önce karaciğer hastalığı olanlarda Covid-19 çok daha ağır seyrediyor. Kan testlerinin yanında batın ultrasonu veya tomografi gerekiyor. Safra kesesinin veya pankreasın iltihaplanması, ince veya kalın bağırsağın hareketsizliğine bağlı önemli bir karın şişkinliği, ince bağırsak oksijen yetersizliğine bağlı hayati tehlikeye kadar gidebilen yan etkiler görülebiliyor.

VİRÜS İYİLEŞSENİZ BİLE YAYILIYOR

Uzm. Dr. Reşat Memişoğlu, mide asidinin genellikle bu virüsü yok etmek için yeterli olduğunu ama virüs yükünün çok yüksek olduğu durumlarda veya hasta asit düşürücü ilaçlar kullandığında vücudun savunma sisteminin yetersiz kaldığını söylüyor. Covid-19’un, enfeksiyon geçmesine rağmen sindirim sisteminde haftalarca kalabileceğine dikkat çeken Memişoğlu, bunun başkalarına da bulaşabileceğini söyleyerek, “Sorun daha önce sindirim sistemi hastalıkları olanlarda şu an çok daha ağır seyredebilir. Bu hastalıklar arasında karaciğer sirozu, iltihaplı bağırsak hastalıkları, diğer mide ve yemek borusu ülseratif hastalıkları da bulunuyor. Bunların tedavilerinde kullanılan bazı ilaçları Covid-19 enfeksiyonunda bırakmak gerekebiliyor. Böyle bir durumun varlığı halinde mutlaka doktorunuzla iletişime geçmelisiniz” diyor.

NASIL TEDBİR ALINMALI?

Tüm bu nedenlerle, Covid-19 enfeksiyon şüphesinde, diğer enfeksiyonlarda olduğu gibi burun silindikten ve hapşırıldıktan sonra, yemekten önce, yemek yapıldığında ve tuvalet kullanıldığında ellerin en az 20 saniye yıkanması gerekiyor. Aynı şekilde tuvalet klozetleri, kapı kolları, telefon vb. sık kullanılan araç gereçlerin sürekli temizliği de çok önemli görülüyor.

BELİRTİLERE KARŞI NELER YAPILMALI?

Hastalığın belirtilerini yaşayanlar ile özellikle ishal olanların gün içinde bol miktarda su içmesi, muz, pilav, tost gibi besin ögeleri tüketmesi gerekiyor. Akdeniz diyetinden (meyve, sebze ve zeytinyağı ağırlıklı besin ürünleri) zengin beslenme ile sıvı miktarının artırılması için çorba ve çeşitli meşrubatlar öneriliyor. Bu noktada dinlenmenin çok önemli olduğuna dikkat çekiliyor.

VÜCUDUN SUSUZ KALDIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Gaitanın koyu renkte olması, 2 günden daha uzun süren ishal, şuurda değişiklik, aşırı karın ağrısı, idrar çıkışının azalması, cildin aşırı kuruması veya gözlerin çökmesi gibi belirtiler vücudun önemli derecede susuz kaldığına işaret ediyor. Bu durumda vücut susuzluğuna karşı takviye olarak serum bağlanması ve kan testlerinin yanında gaita kültürü yapılması gerekiyor. Başkalarına virüs bulaştırmamak için dikkatli olup erken tedbir almak, hastaların büyük bölümünde Covid-19 enfeksiyonunu hasarsız atlatmak anlamına geliyor.