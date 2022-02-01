Covid-19'a yakalananlar dikkat! Virüsü aylarca...

Frontiers in Medicine dergisinde yayımlanan araştırma Covid-19'a yakalanan bazı kişilerin, enfeksiyonun son aşamasında herhangi bir semptom göstermeden virüsü önerilen karantina süresinden daha uzun süre bulaştırabileceğini gösterdi.
AA'nın One India sitesi kaynaklı haberine göre, Nisan ve Kasım 2020 arasında haftalık olarak takip edilen 38 Brezilyalı hastayı içeren araştırma Fransa'nın Pasteur Enstitüsü, Sao Paulo Üniversitesi (USP) ve Brezilya'daki Oswaldo Cruz Vakfı (Fiocruz) arasındaki bir ortaklık olan Pasteur-USP Bilimsel Platformu'na bağlı olarak gerçekleştirildi.
TANI TESTİNİN NEGATİF OLMASI ORTALAMA BİR AY SÜRDÜ
Hastalar, art arda iki veya üç kez negatif test verene kadar takip edildi. Tanı testinin negatif olmasının ortalama bir ay sürdüğü belirtildi.
Araştırmanın yazarı Marielton dos Passos Cunha, "Takip ettiğimiz 38 vakadan iki erkek ve bir kadın, virüsün organizmalarında 70 günden uzun süredir sürekli olarak tespit edilmesi anlamında atipik vakalardı. Bu sonuca dayanarak, Covid-19'a yakalanan kişilerin yaklaşık yüzde 8'inin, enfeksiyonun son aşamasında herhangi bir semptom göstermeden virüsü iki aydan fazla bir süre boyunca bulaştırabileceğini söyleyebiliriz" dedi.
Virüsün bulaşıcılığını kaybetmesi için 14 günlük bir sürenin gerçekten yeterince uzun olup olmadığını öğrenmek isteyen araştırmacılar, bu sürenin yeterli olmadığı sonucuna ulaştı.
232 GÜN POZİTİF KALANLAR VAR
Platformun koordinatörlerinden çalışmanın baş araştırmacısı Paola Minoprio, "Bir hastanın test sonucunun negatif çıkması bir ay sürebilir ve çalışmamıza dahil edilen bazı durumlarda hastalar 71 ila 232 gün boyunca pozitif kalmıştır" diye konuştu.
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