Covid-19 3. doz aşı zorunlu mu, yan etkileri neler? Korona 3. doz aşı olunmalı mı ve etkileri nedir?

Koronavirüs salgınında aşı süreci hız kesmeden devam ediyor. Koronavirüs aşısında 3. doz uygulaması geçtiğimiz haftalarda başladı. Vatandaşlar "Koronavirüs 3. doz aşı zorunlu mu?" Sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, Korona 3. doz aşı olunmalı mı ve etkileri nedir? İşte covid-19 3. doz aşı hakkında detaylı bilgiler...

3. DOZ AŞI KİMLERE YAPILACAK?

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun, Omicron varyantı, aşı programı ve salgının seyri gündemi ile bir araya geldiğini bildirdi. Omicron varyantının Türkiye'deki olası etkilerinin değerlendirildiğini belirten Bakan Koca, "Yeni varyant, virüsün daha kolay bulaşır hale gelmesine sebep olmuştur. Kolay bulaşmasının yanında hasta etme gücünde belirlenmiş olumsuz bir durum rapor edilmemiştir. Bu açıdan Omicron varyantı için tedirgin edici bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

KİMLER 3. DOZU OLMALI?

Omicron'a karşı alınabilecek tedbirlerin başında aşı ile koruma kalkanının güçlendirilmesi olduğu değerlendirmesinde bulunan Bakan Fahrettin Koca, şu açıklamada bulundu:

"Aşıların varyantlara karşı etkisi ile ilgili yeni çıkan kanıtlar değerlendirilmeye alınmıştır. Ülkemizde görünen günlük vaka sayılarında ani artış olmaması aşılama programının başarısının bir göstergesidir. Hatırlatma dozlarını en erken uygulamaya başlayan ülkelerden biri olmamızın avantajını yaşıyoruz. Aşıların yeni varyantlara karşı etkisini artırabilmek için hatırlatma dozlarının etkisi son derece önemlidir. Avrupa'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden üç aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir."

3. DOZ KORONAVİRÜS AŞISI ZORUNLU MU?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına dair en çok merak edilen 36 sorunun yanıtlandığı Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'na, "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden yayınlandı. "Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak?" sorusuna yönelik yer alan bilgiler şöyle;

"Türkiye'de aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur."

KORONAVİRÜS 3. DOZ AŞI YAN ETKİLERİ NELER?

İngiliz Express gazetesinin Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere dayandırdığı habere göre, enjeksiyon yapılan kolda ağrı, yorgunluk hissi veya baş ağrısı takviye dozdan sonra görülen en sık yan etkiler arasında.

Aynı habere göre, 3. doz Pfizer aşısından sonra hafif grip benzeri semptomları yaşamak da mümkün. Ancak uzmanlar bu semptomların son derece normal olduğunun altını çiziyor.

Açıklamada bir de uyarı yer aldı. Uzmanlar uzun süre yüksek ataş görülmesinin kişide başka bir enfeksiyonun olduğu anlamına gelebileceğini belirtti ve bu durumda doktora başvurulması tavsiyesinde bulundu.

SİNOVAC AŞISI OLANLAR 3. DOZ AŞIYI HANİ AŞIDAN OLMALI?

İki doz Sinovac aşısı olan kişilerde oluşan bağışıklık yanıtının 3-6 ay içerisinde giderek azaldığı gözlenmektedir. Ayrıca Sinovac aşısının tüm dünyada birkaç ay içinde hakim hale gelmesi beklenen Delta varyantına karşı etkisi de sınırlı gözükmektedir. Bu nedenlerle iki doz Sinovac aşısı olanların ikinci dozdan 3-6 ay sonra 3. doz (hatırlatma veya rapel) aşıyı olması hem kendilerinin korunması hem de Delta varyantının yayılmasının önlenmesi açısından akılcı olacaktır.

Bu kişilerde 3. doz aşı Sinovac ile uygulanabilir. Ancak Delta varyantına karşı koruyuculuğu sağlamak açısından, özellikle sağlık çalışanları, kalabalık yerlerde çalışanlar gibi virüsle karşılaşma olasılığı yüksek kişilerin, ayrıca daha güçlü bağışıklık oluşturduğu için ileri yaştaki kişiler ve bağışıklık yetmezliği olanların 3. doz aşıyı BioNTech ile olması tercih edilmelidir.

KORONAVİRÜS GEÇİRENLER HANGİ AŞIDAN OLMALI?

Hastalığı geçirmiş olan kişilere 3-6. aydan itibaren tek doz BioNTech aşısının uygulanması ile yüksek düzeyde bağışıklık yanıtı oluştuğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Daha az sayıda veri olmakla birlikte hastalığı geçirmiş olan kişilere iki doz olmak kaydıyla Sinovac aşısı uygulamasının da yüksek düzeyde bağışıklık sağladığı gösterilmiştir. Bu konuda kesin öneride bulunmak için hastalığı geçirenlere tek doz BioNTech veya iki doz Sinovac uygulamalarından hangisinin daha faydalı olacağını araştıran çalışma sonuçlarına ihtiyaç vardır. Ancak eldeki verilerle Delta varyantının yayılmasının önlenmesi ve yeni varyantların ortaya çıkmasının engellenebilmesi için hastalığı geçirenlere 3-6 ay sonra BioNTech aşısının uygulanması daha akılcı görünmektedir.

2 DOZ AŞI OLDUKTAN SONRA COVİD'E YAKALANANLAR 3. DOZ AŞI OLABİLİR Mİ?

Bir veya iki doz sonrasında COVID geçiren kişiler tıpkı aşılanmamış ve COVID geçirmiş kişiler gibi hastalıktan sonra 3-6. aydan itibaren aşılanabilecekleri düşünülmektedir. Bir doz Sinovac aşısından sonra COVID geçirmiş olanların 3-6. aydan itibaren olacakları aşı birinci dozla aynı aşı olabileceği gibi hem kendilerinin korunması hem de Delta varyantının yayılmasının önlenmesi ve yeni varyantların ortaya çıkmasının engellenebilmesi açısından BioNTech aşısı olmaları doğru olacaktır.