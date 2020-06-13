'Memlekette bu kadar asgari ücretle geçinenler varken sen nasıl böyle konuşursun' dediler. Ne alakası var? Çocukken babam iflas etti. Neler yaşadım... Fakirliği bana mı öğretiyorsunuz? 'Parayla işi olmayan beni anlamaz' diyorum. 'Parası olmayan beni anlamaz' diye yazmışlar. Benim maddiyatla alakalı sorunum yok.