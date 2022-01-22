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Coşkun Sabah: Sosyal medyadaki kara cahiller umurumda değil

Coşkun Sabah, sosyal medyada büyük yankı uyandıran, "Evliliklerde 20 yıldan sonra eşinizle hala kızı, teyze kızı gibi oluyorsunuz" sözleriyle ilgili konuştu. Sanatçı, "Birtakım cahil, hem de kara cahil kişiler anlayamadı. Onlar hiç umurumda değil. Belden aşağı vurmaya çalışıyorlar, hazırda bekliyorlar. Onları hiç umursamıyorum" dedi

22.01.2022 - 12:42 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sanatçı Coşkun Sabah’ın hayatını tüm detaylarıyla anlatan, "Coşkun Sabah Anılar-Şimdi Gözümde Canlandılar" adlı kitap raflardaki yerini kısa bir süre önce aldı.

  • "HAYATIM BİR TÜRK FİLMİ GİBİ"

    Sabah, düzenlediği basın toplantısında kitabını tanıtırken, "51 yıllık bir hikaye bu aslında. Sıfırdan gelen bir adamın çay bahçesinden, düğün salonundan geçip, 'Coşkun Sabah' olmasına kadar gelen bir hikayedir. Kitapta çok can alıcı dönüm noktaları var. 41 yıllık şarkıcılık hikayem var. 10 yılı da sahnelerdeki ud sanatçısı geçmişimi de katarsak, 51 yıllık bir sanat hayatı ve yaşadıklarım var. Hayatım bir klasik Türk filmi gibi, roman gibidir. Kitap bunları anlatıyor." dedi.

  • "YILLAR SONRA KOPUKLUK OLDU"

    Kitapta hayatındaki pek çok dönüm noktasına yer verdiğini belirten Coşkun Sabah, "Müzikle iç içe geçen yıllar, konservatuvar yıllarım, İstanbul Radyosu ve Devlet Korosu'nda geçen yıllar... Bülent Ersoy ile konservatuarda sınıf arkadaşıydık. Yıllar sonra kopukluk oldu ve bir mekanda karşılaşmıştık. Bunların hepsini anlatıyorum." şeklinde konuştu.

  • "HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI"

    "Hayatınızdaki en can alıcı şey neydi?" sorusuna yanıt veren Sabah, "Konservatuarı okumuş iyi bir saz sanatçısıydım. Yeşil pasaportum vardı, devlet memuruydum ama ünlü bir sanatçı olma yolunda planımı yaptım ve memuriyetten istifamı verdim. Annem çok üzüldü, gönül koydu bana ama ben planımı yapmıştım. Hayatımdaki çok önemli bir karardır. Hayatımın dönüm noktasıdır. Hepsi kitapta var. Yaşanmışlıklar var..." ifadelerini kullandı.

  • "YAŞADIĞIM AŞKLARI KENDİME SAKLADIM"

    Hayatındaki aşk yaşadığı, beraber olduğu kadınların kitapta yer alıp, almadığı ile ilgili bir soruyu cevaplayan sanatçı, "Yaşadığım aşkları kendime sakladım. Çünkü o kadınların çoğu bugün evli ve çocuk sahibiler. Onlara karşı haksızlık ve saygısızlık yapmak istemedim, anlatmadım." açıklamasını yaptı.

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