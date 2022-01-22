"KARA CAHİLLER UMURUMDA DEĞİL!"

Ayrıca ünlü isme, sosyal medyada yer alan ve evlilik üzerine söylediği sözlerin büyük yankı uyandırması da hatırlatıldı.

Konuyla alakalı konuşan Coşkun Sabah, "Evliliklerde 20 yıldan sonra eşinizle hala kızı, teyze kızı gibi oluyorsunuz.' sözlerimi sosyal medyadaki birtakım cahil, hem de kara cahil kişiler anlayamadı. Onlar hiç umurumda değil. Belden aşağı vurmaya çalışıyorlar, hazırda bekliyorlar. Onları hiç umursamıyorum. Ne anlattığımın farkında bile değiller. 'Evlilik aşkı öldürüyor' cümlesinin başka bir izahıydı bu. Aşkı ölmeyen yaşlı insanlar görüyorum, müthiş duygulanıyorum. Mesela boşandığım eşim Ceyda Hanım'la ayrıldık. Akraba gibi, yakınım gibi olduk. Bugün başıma bir şey gelse yanıma ilk koşup, gelecek kişi de odur. Bir akraba fedakarlığı gibi düşünün. Bu bir sahiplenmedir, yıllar sonra ama aşk çoğunlukla ölüyor." dedi.