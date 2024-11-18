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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum haberleri: Evi ateşe veren anne oğluyla öldü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Evi ateşe veren anne oğluyla öldü!

        Çorum'un Osmancık ilçesinde, 36 yaşındaki Fatma Makineci, gece yarısı evini ateşe verdi. Çıkan yangında ağır yaralanan anne ile 14 yaşındaki oğlu Kaan Mert Kaya hayatını kaybetti. Evde yapılan aramada, Makineci'nin ailesine bıraktığı bir not bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 08:18 Güncelleme: 18.11.2024 - 09:45
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        Evi ateşe veren anne oğluyla öldü!
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        Çorum'da olay, saat 03.30 sıralarında, Osmancık ilçesi Şenyurt Mahallesi 9. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan apartmanın 4'üncü katında yaşayan Fatma Makineci (36) ve oğlu Kaan Mert Kaya'nın (14) evinden patlama sesi geldiğini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        EKİPLER KAPI VE PENCEREYİ KIRIP İÇERİ GİRDİ

        İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ve oğlunun evine giden ekipler, kapı ve pencereyi kırarak içeri girdi.

        ANNENİN CESEDİ BULUNDU

        Eve giren ekipler Fatma Makineci'nin cesedi ile karşılaştı. Mert Kaan Kaya ise farklı bir odada ağır yaralı olarak bulundu.

        ÇOCUK DA KURTARILAMADI

        Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaan Mert Kaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        AİLESİNE VEDA MEKTUBU YAZMIŞ

        Ekipler tarafından evde yapılan incelemede, Fatma Makineci'nin anne ve babasına ithafen bir intihar mektubu bıraktığı tespit edildi. Hayatını kaybeden Fatma Makineci'nin bir süre önce eşinden boşandığı ve psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Ekipler tarafından evde yapılan incelemelerde ise yangının her yere dökülen jel ve tiner ile çıkartıldığı tespit edildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması neticesinde Fatma Makineci'nin cenazesi de evden çıkartılarak morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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