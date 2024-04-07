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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Çorum FK-Kocaelispor: 1-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Çorum FK-Kocaelispor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 16:35 Güncelleme: 07.04.2024 - 16:35
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        Çorum'da kazanan yok
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        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK sahasında karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

        Hakemler: Erdem Mertoğlu, Serdar Soydan, Barış Çiçeksoyu

        Çorum FK: Hasan Hüseyin, Kerem (Ologo dk. 87), Loick Landre, Toure, Ferhat (Gökhan dk. 78), Atakan, Thomas (Ahmet Sağat dk. 78), Nalepa, Geraldo (Suat dk. 87), Erkan, Ozan (Eren dk. 32)

        Kocaelispor: Gökhan, Emir, Cem (Beridze dk. 62), Yusuf Cihat, Santos, Tuncer Duhan (Atilla dk. 73), Mehmet (Vikovic dk. 73), Pedro, Ramil Sheidaev (Christian dk. 62), Burak (Barış dk. 62), Yusuf

        Goller: Geraldo (dk. 3) (Çorum FK), Beridza (dk. 72) (Kocaelispor)

        Sarı kart: Yusuf Cihat (Kocaelspor)

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