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        Haberler Bilgi Gündem ÇORUM DEPREM FAY HATTI RİSK HARİTASI 2024: Çorum deprem bölgesi mi? Çorum'da fay hattı var mı? Çorum deprem riskli ilçeler nereler?

        Çorum deprem risk haritası 2024: Çorum'da fay hattı var mı?

        Çorum ili fay hattı sorgulamaları AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.57'de merkez üssü Mecitözü olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmesiyle hız kazandı. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de peş peşe sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Yaşanan depremler ile Çorum deprem riskli ilçelerine ilişkin araştırmalar artış gösterdi. İşte Çorum fay hattı deprem haritası ile risk taşıyan ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 19:07 Güncelleme: 23.05.2024 - 19:07
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        • 1

          Çorum fay hattı deprem haritası ile riskli ilçeler... Ülkemizde Kuzey, Batı ve Doğu Anadolu fay hattı olmak üzere üç büyük fay hattı bulunuyor. 23 Mayıs günü akşam saatlerinde Çorum'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Çorum'da yaşayanlar ilçe sınırları içinde aktif fay hattı sorgulaması yapmaya başladı. İşte Çorum'da yer alan aktif fay hatları hakkında güncel bilgiler...

        • 2

          ÇORUM'DA DEPREM!

          AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.57'de merkez üssü Mecitözü olan 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

        • 3

          ÇORUM’DA FAY HATTI VAR MI?

          AFAD’ın hazırladığı Türkiye deprem fay hatları haritasına göre Çorum 2'inci ve 3.'üncü deprem bölgesinde yer almaktadır.

        • 4

          BİRİNCİ DERECE RİSKLİ İLLER

          İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

        • 5

          İKİNCİ DERECE RİSKLİ İLLER

          Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

        • 6

          ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

          Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

          EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE OLAN İLLER

          Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

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