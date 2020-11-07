Yaşlı çiftçi bıçakladı, kalp krizinden öldü

İHA

Çorum'un Alaca ilçesinde yaşlı bir çifti bıçaklayan kişi, olayın hemen ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, Çorum'un Cengizhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşlı çift C.Ç. (66) ve M.Ç. (68) husumetli oldukları komşusu M.B. (59) tarafından bıçaklı saldırıda yaralandı. Olayın ardından M.B. bir anda yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan yaşlı çift, ambulansla kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen M.B. ise yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.B’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için hastane morguna kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; M.B.'nin psikolojik sorunlarının olduğu, cinayet suçundan 20 yıl hapis yattığı ve 2 yıl önce de cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.