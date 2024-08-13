Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Çorum'un İskilip ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
AA'nın haberine göre; A.Y, R.D, A.Y. ile M.K'nin ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri takibe aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait bağ evinde yapılan aramada 272 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.