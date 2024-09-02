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        Haberler Gündem Güncel Çorum'da polisi alarma geçiren olay: "Mahalleyi havaya uçuracak yakıt dolu" | Son dakika haberleri

        Çorum'da polisi alarma geçiren olay: "Mahalleyi havaya uçuracak yakıt dolu"

        Çorum'da bir kişi, kendisinden ayrılan eşi ile görüşemediği için evini ve arabasını benzinle doldurduğunu belirten bir not bırakarak kendisini eve kilitledi. Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, Ali Rıza G'yi 2,5 saatte ikna ederek emniyete götürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 10:54 Güncelleme: 02.09.2024 - 11:08
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        • 1

          Çorum'da Ali Rıza G, Ilı Caddesi'ndeki evinin önünde park halindeki aracının üzerine, aracın ve evin benzinle dolu olduğunu, kendisinden ayrılan eşi Perihan G. ile 3 saat içinde telefonla görüşmezse evini ve arabasını patlatacağını belirten not astı.

          Notta, "İçerisi tamamen doğalgazla dolu. Değil evi, mahalleyi havaya uçuracak yakıt dolu." ifadeleri yer aldı.

        • 2

          İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        • 3

          Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, Ali Rıza G'yi ikna etmek için çalışma başlattı.

        • 4

          Ali Rıza G'nin zaman zaman pencereden polislere "Size gelmeyin demedim mi?", Beni durduramazsınız" şeklinde bağırdığı işitildi.

        • 5

          Doğalgaz ekipleri de bölgede gaz akışını kesti. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerinde görev aldı.

        • 6

          Ali Rıza G, polis ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla ikna edilerek evden çıkarıldı. Ekip aracına alınan Ali Rıza G, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

          Öte yandan olay yeri inceleme ekiplerince evde ve araçta yapılan incelemede bir miktar benzin bulundu.

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