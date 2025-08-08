Habertürk
        Çorum'da mandırada çıkan yangına müdahale ediliyor

        Çorum'da mandırada yangın çıktı

        Çorum'da mandırada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 100'den fazla kuzu öldü, 2 ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 01:48 Güncelleme: 08.08.2025 - 01:48
        Çorum'da mandırada yangın çıktı
        Ayaz köyünde Mustafa Özşahin'e ait mandıranın samanlık bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ilk belirlemelere göre 100'den fazla kuzu öldü, 2 ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Yangın sırasında mandırada 300 civarında küçükbaş hayvanın bulunduğu, yangının ardından koyun ve keçilerin mandıradan tahliye edildiği ancak 100’den fazla kuzunun çıkarılamadığı öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #çorum
        #çorum haber
        #yerel haber
        #yangın
