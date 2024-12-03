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        Haberler Gündem Çorum'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı - Güncel haberler

        Çorum'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Çorum'da bir iş yerine silahla ateş ettikten sonra hafif ticari araçla kaçmaya çalışan ve polis kovalamacasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 23:11 Güncelleme: 03.12.2024 - 23:11
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        İş yerine silahlı saldırı: 1 tutuklama
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        Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi'nde K.K'ye ait iş yerine tüfekle ateş edildiği ihbarının ardından bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

        Şüphelilerin, araçla olay yerinden uzaklaştığı bilgisi üzerine takibe alınan araç, polis kovalamacasıyla durduruldu.

        Araçta bulunan H.Z, A.Ç. ve Y.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Araçtaki aramada, ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Zanlılar polis merkezine götürüldü, araç çekiciyle otoparka kaldırıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Z. tutuklandı, A.Ç. ve Y.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin, iş yeri sahibi ile alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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