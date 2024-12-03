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        Haberler Gündem Çorum'da darbettikleri kişinin aracını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Çorum'da darbettikleri kişinin aracını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

        Çorum'da, darbettikleri kişinin aracını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 22:01 Güncelleme: 03.12.2024 - 22:01
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        Darbettikleri kişinin aracını gasbettiler
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        Ö.A, Y.G. ve M.Ç, Cemilbey köyü yakınlarında E.Y'yi darbetti, ardından E.Y'nin otomobilini gasbetti.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Jandarma tarafından arazide yapılan aramada yaralı bulunan E.Y, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yolda araçla ambulansı takip etmeye başladığı belirlenen şüphelilerden Ö.A. ve Y.G, acil servis girişinde E.Y'ye saldırmak üzereyken polis ve jandarma ekiplerince yakalandı.

        Diğer şüpheli M.Ç. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Batman'da uzman çavuş olarak görev yapan ve darp sonucu burnu kırılan E.Y. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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