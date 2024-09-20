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        Haberler Gündem Çorum'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı - Güncel haberler

        Kavgada bir kişi silahla yaralandı

        Çorum'da İnönü Caddesi'nde bir otelin restoranında Mehmet Ç.Y., Ümit K. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Mehmet Ç.Y. başından silahla vurularak, Ümit K. ise darp sonucu yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 00:58 Güncelleme: 20.09.2024 - 02:38
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        Kavgada bir kişi silahla yaralandı
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        İnönü Caddesi’nde bir otelin restoranında Mehmet Ç.Y. (29), Ümit K. (24) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Mehmet Ç.Y. başından silahla vurularak, Ümit K. ise darp sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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