Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Uğurludağ ilçesinde saat 02.05'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 10,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.