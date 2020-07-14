İHA

Çorum'da Alaca ilçesinİlçe Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Alaca ilçesine bağlı Haydar köyünde salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün karantina uygulanacağı bildirildi. İkinci bir değerlendirmeye kadar uygulamanın devam edeceği belirtilen açıklamada, istisnai durumlar haricinde köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi.

İlçe merkezine 15 kilometre mesafedeki köyün girişinde, jandarma ekiplerince kontrol noktası oluşturuldu. Köy yolunu şerit ve bariyerlerle trafiğe kapatan ekipler, acil durumlar dışında köye insan ve araç giriş çıkışına izin vermiyor. Yaklaşık 60 kişinin yaşadığı köyün ihtiyaçları karantina süresince Kaymakamlık tarafından karşılanacak.

Kent dışından gelen bir kişinin ilçedeki ziyaretinin ardından köyün karantinaya alındığını belirten Haydar köyü muhtarı Kemal Erdoğan, "Ankara'dan köyümüze ziyaret için gelen bir kişinin korona virüs testi pozitif çıkınca burada görüştüğü kişiler tespit edildi. Daha sonra da tüm köy karantinaya alındı. Sağlık Müdürlüğü tarafından testler yapıldı ancak henüz sonuçları belli olmadı. Muhtarlık olarak köy halkını uyararak zorunlu olmadıkça kimsenin evinden dışarıya çıkmamasını, bir birleri ile görüşmemesini istedik. Çıkanlarında maske takıp sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekiyor. Hasat dönemi olduğu için köy halkı sıkıntı yaşıyor fakat sayılı gün geçecektir" dedi.