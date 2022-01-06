Çoruh Nehri'nde şaşırtan görüntü!

HABERTURK.COM / DHA

Kentte Çoruh Nehri, hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle kısmen dondu. Burak Yılmaz da buz kütlesini kırarak üzerine çıktı.

200 METRE İLERLEYİP, KIYIYA ÇIKTI

DHA'nın haberine göre, 15 santimetre kalınlığındaki buz kütlesini sal gibi kullanan Yıldız, nehirde 200 metre ilerledi, daha sonra da kıyıya çıktı.

Burak Yılmaz´ın bu anları, arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

67 YIL ÖNCE İSTANBUL BOĞAZI'NDA DA BENZER MANZARALAR YAŞANMIŞTI

İstanbul Boğazı, 1954 yılında Tuna Nehri'nden gelen buz kütleleri ile dolmuş ve su yolu ulaşımı sekteye uğramıştı.İstanbul Boğazı’nda, kayıtları günümüze dek ulaşmış ilk buzlanma 401’de oldu ve 20 gün sürmüştü