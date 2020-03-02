Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? Sorusu son günlerde İran'da yaşanan virüs vakalarından dolayı çok merak edilmeye başladı. Bugün Tahran-İstanbul seferini yapan uçak koronovirüs şüphesiyle zorunlu iniş yaptı. 17 kişide yüksek ateş teşhisi konuldu. İran'a yakın Van'da da koronovirüs tedirgin ediyor. İşte son gelişmeler...

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hem Ticaret hem Sağlık Bakanımızla bu konuda ortak değerlendirme yaptık. Türkiye’den İran’a transit geçiş gidebilir ama Türkiye’ye dönüş olmaz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı. Koronavirüsüne ilişkin Tahran-İstanbul seferini yapan uçağın Ankara’ya indiğine ilişkin soruya” Yolcuları karantinaya alıyorlar. Önceki yapılan işlem devam edecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de alınan önlemlerle ilgili bir soruya Bakan Soylu, “İran’dan girişler yasak. Türk yolcular konusunda koymuş olduğumuz parantez vardı. Bu parantez çerçevesinde bir değerlendirme olmuş. İran’dan Türkiye’ye gelişler kısıtlı” diye cevap verdi.

Mal giriş çıkışına ilişkin soru üzerine ise Soylu, “Hem Ticaret hem Sağlık Bakanımızla bu konuda ortak değerlendirme yaptık. Türkiye’den İran’a transit geçiş gidebilir, ama Türkiye’ye dönüş olmaz. Eğer 15, 20 günlük, bir aylık İran öyküsü yoksa başka ülkeden geliyor, Türkiye’den geçiyor, İran’a gidiyor” değerlendirmesini yaptı.

Korona virüsüne ilişkin sosyal medyada çıkan haberlere yönelik soruya Bakan Soylu, “Dün Van’daydım. ‘İki Hasta bekleniyor üç hasta bekleniyor’ bunların hepsi yalan, dayanaksız. Böyle bir şey olduğunda vatandaşımızla paylaşmak zorundayız. Böyle bir şey söz konusu değil. Sağlık Bakanımız defalarca açıklama yaptı. Hükümet olarak da, bizlerde bu konunun bütün gelişimini kamuoyuyla paylaşmak durumundayız” karşılığını verdi.

Artvin Sağlık Müdürlüğünden "koronavirüs" iddialarına yanıt

Artvin'de bir kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı iddialarının asılsız olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada bazı kişilerce paylaşılan, dün akşam saatlerinde Artvin Devlet Hastanesi'ne koronavirüs şüphesiyle hasta getirildiği ve bu kişide koronavirüs tespit edildiği yönündeki haberin tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Dünya genelinde Kovid-19 tanımlandığı günden itibaren Artvin Devlet Hastanesinde Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tanım algoritması uyarınca temaslı vaka veya olası vaka başvurusu olmadığına işaret edilen açıklamada, halkın bu tür paylaşımlara itibar etmemesi, Sağlık Bakanlığı duyuru ve paylaşımlarını takip etmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu yalan paylaşımı yapan kişi veya kişiler için hukuki sürecin başlatıldığı da kaydedildi.

Habur Sınır Kapısı'nın giriş ve çıkışlara kapatılması

Sağlık Bakanlığınca korona virüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı dün gece yarısı itibarı ile iki yönlü olarak geçişlere kapatıldı. Sınır kapısına gelen sürücülerin jandarma ve polis yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip, yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürüleceği bildirildi. Habur Sınır Kapısı'nın kapatılmasından sonra uzun araç kuyrukları ile gündeme gelen yolun boş kaldığı görüldü.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Yeni Koronavirüs ile ilgili mevcut durum ve İran’danalınan yeni tedbirler hakkında bilgi verdi.

Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiğini hatırlatan Bakan Koca, vaka sayısının dünya genelinde 81 bin 191’e ulaştığını, hayatını kaybedenlerin sayısının da 2 bin 768’ü bulduğunu belirtti.

Koca, Çin’deki vaka sayısında azalma görülse de diğer ülkelerdeki vaka sayısının arttığına işaret etti. Koca, Çin’de günlük 1000 ve üzeri vaka sayısı görülürken son günlerde bu rakamın 400-500’e indiğini ve artış hızının düştüğünü dile getirdi.

Bugüne kadar birçok ülkede vaka görülmesine rağmen Türkiye’de henüz vakaya rastlanmadığını ancak bunun rastlanmayacağı anlamına gelmediğine işaret eden Koca, tüm çabalarının virüsün ülkeye girişinin önlenmesine yönelik olduğunun altını çizdi.

İran’daki vaka sayısı ve ölümlerin arttığına dikkati çeken Koca, bu duruma yönelik kara sınırında tedbir aldıklarını ve uçuşlara kısıtlama getirdiklerini hatırlattı.

İran ile kara sınırında sahra hastaneleri oluşturulduğuna değinen Sağlık Bakanı Koca, İran uyrukluları ülkeye almayacaklarını ancak gelmek isteyen Türk vatandaşlarına 14 günlük karantina sürecini anlatarak, işlemleri yürüteceklerini belirtti.

“Sonuçlar negatif çıkanlardan 7 gün sonra tekrar numune alınması kararı”

Bilim Kurulu’nun, klinik bulgu rastlanmayan kişilerden, sonuçlar negatif çıkmış olsa dahi 7 gün sonra tekrar numune alınması yönünde karar aldığını vurgulayan Bakan Koca, şöyle devam etti:

“7 günde tekrarı ondan sonra da risk durumuna göre, gerektiğinde evde 14 günü tamamlamak yönünde bir yaklaşım benimsendi. Farklı illerimizde şüpheli durumlara ilişkin bildirimler olmakta. Bu şüpheli gördüğümüz tüm vakalardan numuneler alınmakta. Şu ana kadar herhangi bir tektik sonucunun pozitif çıkmadığını özellikle söylemek istiyorum.”

Farklı şehirlerde karantina hastanesi olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Koca, “İran’dan gelen Türk vatandaşları için gözlem evi, misafirhane veya hastane ortamlarına ilişkin hazırlıklarımız var. Yarın o yerleri de gezeceğiz. Yani mümkün mertebe sınır ve sınıra yakın ortamlarda hasta olabilecek, olma ihtimali, potansiyeli, riski olan kişileri gözleme almayı tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocuklar ayrı odada bebekler anneleriyle

İran’dan gelen Türk vatandaşlarımızın durumunu değerlendiren Bakan Koca, “Türk vatandaşlarımızı 2 merkezde gözlem altına aldık, günlük muayeneleri yapılmakta ve şu ana kadar ateş ve hastalık bulgusu anlamında bir farklılık olmadığını, herhangi bir yolcumuzda ateş olmadığını söylemek istiyorum. Öksürük ve boğaz ağrısı yakınması olan hastalarımız vardı. Klinik anlamda bir ilerleme yani kötüleşme olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yapılan testlerin negatif çıktığını yani koronavirüs hastası olmadıklarını, virüsü taşımadıklarını söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

Koca, bebeklerin anneleriyle kaldığını ancak çocukların ayrı odalarda tutulduğunu belirterek, “Her biri tek odada, pozitif olabilecekmiş gibi düşünerek hizmet veriliyor” ifadelerini kullandı.

Virüse rastlanılması halinde Bilim Kurulunun alacağı karar doğrultusunda hareket edileceğini yineleyen Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz Şehir Hastanesi dahil olmak üzere birçok hastanemizde bildiğiniz gibi karantina odalarımız, yoğun bakım dahil olmak üzere, takip edebileceğimiz ortamlarımızı hazır hale getirdik. Sadece şehir hastanesinde 48 tane böyle negatif basınçlı, yoğun bakım ortamı olan şu an hazır boş odamız var.”

Maske fiyatlarına ilişkin soru üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların gerektiğinde Rekabet Kurulu'na başvurabileceğini anımsatarak, “Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığı bu noktada hassasiyet içinde” dedi.