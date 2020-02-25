25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? Sorusu son günlerde İran'da yaşanan virüs vakalarından dolayı çok merak edilmeye başladı. Bugün Tahran-İstanbul seferini yapan uçak koronovirüs şüphesiyle zorunlu iniş yaptı. 17 kişide yüksek ateş teşhisi konuldu. İran'a yakın Van'da da koronovirüs terdirgin ediyor. İşte son gelişmeler...
KORONAVİRÜS TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?
Tahran-İstanbul seferini yapan uçak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki 17 yolcu şüpheli olarak değerlendiriliyor.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TK 8VÇ sefer sayılı 132 yolcusu bulunan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 10.29'da indi.
Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların Sağlık Bakanlığının da koordinasyonunda Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık yetkilileri nezaretinde ön muayeneleri yapıldı.
İran'dan gelen ve ateşi sınır üstünde olan toplam 17 kişi şüpheli olarak değerlendiriliyor. Saat 12.30 itibarıyla Sağlık Bakanlığı ekipleri, ikinci bir kontrol için uçağa giriş yaparken tarama sürüyor.
İran Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle 15 kişinin öldüğünü açıkladı
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde toplam 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ülkede 31 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü aktaran Cihanpur, tespit edilen vaka sayısının 95'e çıktığını belirtti.
Cihanpur, diğer eyaletlerde virüs tespit edilen kişilerin Kum'dan gelenler ya da daha önce Kum'u ziyaret edenler olduğunu söyledi.
Okulların tatil edilmesinin halkın daha fazla yolculuk yapmasına yol açtığını dile getiren Cihanpur, bunun da virüsün Kum kentinden diğer yerlere yayılmasına sebep olduğunu ifade etti.
Virüs ile mücadele için en güvenli yerin evler olduğunu kaydeden Cihanpur, zorunlu olmayan şehir içi ve şehirler arası yolculukların yapılmaması uyarısında bulundu.
İran medyasında ölü sayısı sabah saatlerinde 16 olarak verilmişti.
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, dün Meclis'e sunduğu raporda, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirmişti.
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