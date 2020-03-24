Corona Virüsü tedavisi nasıl? Corona Virüsü belirtileri neler? Corona Virüsünden korunma yolları neler? soruları vatandaşların gündeminde. Corona Virüsü, neredeyse tüm dünyaya yayıldı. 11 Mart'tan bu yana Türkiye'de de corona virüs vakaları görülüyor. Corona virüsten korunmanın en önemli yolu, kişisel izolasyonu sağlamak ve temizliğe dikkat etmek. Tüm dünyada insanlar zorunda olmadıkça dışarı çıkmıyor. İşte dünyayı karantinaya sokan Corona Virüsü ile ilgili detaylar...

CORONA VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?

1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

5. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.

6. gün: Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir.

7. gün: Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün: Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

9. gün: Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüsü tedavisi henüz kesin olarak bilinmiyor. Doktorlar ve bilim insanları, farklı ilaçlar kullanarak kesin tedaviyi bulmaya çalışıyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den getirilen ilacın tedavi sürecini 12 günden 4 güne indirdiğini belirtti. İlacın ne olduğunu söylemedi. Ancak daha önce corona virüsü tedavisinde kullanıldığı iddia edilen Favipiravir ilacı akıllara geldi. Corona virüsü tedavisi ile ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Corona Covid-19 (Korona) olarak da adlandırılan virüsleri insanların hayvanlarla temasından yayılabilir. Bunun yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü’nün bildirilerine göre MERS’in develer arasında, SARS’ın ise misk kedileri arasında yayıldığını düşünülüyordu. Covid-19 (Korona) virüsünün ise direkt olarak insandan insana bulaşması, genellikle sağlıklı bir insanın enfekte bir insanın vücut salgılarıyla temas etmesi sonucu mümkün olduğu görülmüştür. Corona Virüsü enfekte olmuş yani hasta insanlardan öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların temas ettiği yüzeylerden göz, ağız, burun mukozası ve herhangi bir şekilde dokunması ile bulaşabilir. Coronaviruslar (koronavirüs) genel olarak dış ortamda dayanıklılığı olmayan bir virüs olması ile birlikte bugün için COVID-19’un bulaşıcılık süresi ve dış ortama dayanma süresi henüz net olarak bilinmemektedir.

CORONA VİRÜSÜNDEN KORUNMA YOLLARI

Dünya Sağlık Örgütü, Corona Virüsünden Nasıl Korunmalıdır? Sorusuna ise şu şekilde bir liste ile cevap vermiştir.

Enfekte olmuş kişilerle yakın temastan kaçınmanın,

Özellikle el hijyenine dikkat etmenin, sık aralıklarla elleri en az 20 saniye boyunca sabun ve su ile yıkamanın; sabun ve su olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmanın; özellikle hasta insanlar veya çevresi ile doğrudan temas ettikten sonra elleri mutlaka yıkamanın gerekli olduğu,

Çiftlik veya vahşi hayvanlarla korunmasız temastan kaçınmanın,

Eğer corona virüsüne yakalandıysanız, sağlıklı insanlarla mesafeyi korumanın, öksürürken, hapşırırken tek kullanımlık kâğıt mendil ile ağızın ve burnun kapatılmasının, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılmasının, ellerin yıkanmasının; gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan özellikle kaçınmanın gerekli olduğunu,

Enfekte olan kişilerin dokunduğu yüzeylerin dezenfekte edilmesinin,

Et, yumurta gibi hayvansal gıdaların iyice pişirilmesinin,

Özellikle hasta kişilerin mümkünse kalabalık ortamlara girmemesinin, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnun maske ile kapatılmasının, mümkünse tıbbi maske kullanılmasının önemli olduğunu belirtmiştir.

COVID-19 | CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsler bilimsel olarak COVID- 19 olarak adlandırılan Corona (Korona) virüsler hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. En son keşfedilen koronavirüs, koronavirüs hastalığına COVID-19 neden olur.