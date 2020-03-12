Corona virüsü aşısı bulundu mu? Corona virüsü aşısı İsrail'de bulunduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Daha önce 63 kişinin hayatını kaybettiği corona virüsü salgınıyla ilgili olarak İran'ın corona virüs aşısı bulunduğu iddia edilmişti. Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Mi Feng, 'Corona Virüsü ne zaman bitecek?' sorularına da açıklık getirdi. İşte koronavirüs son dakika gelişmeleri...

CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU?

Haaretz gazetesi, İsrail'deki bir araştırma merkezinin yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini "birkaç gün" içinde kamuoyuna duyuracağını iddia etti.

Gazetenin haberinde, Ness Ziona kentindeki İsrail Biyolojik Araştırmalar Enstitüsündeki araştırmacıların Kovid-19'a karşı aşı geliştirmek için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

İsrail Sağlık Bakanlığından isimleri açıklanmayan yetkililere dayandırılan haberde, uzmanların virüsün biyolojik mekanizmasını anlamada "önemli bir mesafe" katettiği ve Kovid-19'a karşı bir aşı geliştirdiklerini "birkaç gün" içinde kamuoyuna duyuracağı ileri sürüldü.

Söz konusu aşının bir dizi deney ve testten geçtikten sonra kullanıma hazır olabileceği, bu durumun da aylarca sürebileceği iddialarına yer verildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı ülkede 97 kişide Kovid-19 vakasına rastlandığını duyurmuştu.

CORONA VİRÜSÜ NE ZAMAN BİTECEK?



Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Mi Feng düzenlediği basın toplantısında Çin'deki koronavirüs salgınının 'pik noktasını' geçtiğini ve azalmaya başladığını söyledi.

Mi'nin bu sözleri Çin'in koronavirüse karşı zafer ilan olarak yorumlandı.

Öte yandan konuyla ilgili bir açıklamada Çin'in 'koronavirüs danışmanı' Zhong Nanshan'dan geldi. Zhong, iyileşen hastalarda enfeksiyonun tekrarlama oranının düşük olduğunu söyledi ve küresel salgının Haziran ayında tamamen bitmesini beklediklerini açıkladı.