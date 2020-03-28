Corona virüs haritasında son durum

28 MART 2020
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Corona virüs haritası CANLI 28 Mart 2020! Güncel koronavirüs haritası son durum: Coronavirus map live

Corona virüs haritası, Avrupa ve Türkiye'de yaşanan son corona virüs vakalarının durumunu ortaya çıkarıyor. Corona virüs haritasında, Dünya Sağlık Örgütüne bildirilen tüm vakalar ve vakaların akıbeti güncellenerek kamuoyu ile paylaşılıyor. Dünya genelinde koronaviürüs vaka sayısı giderek artıyor. İşte güncel Corona virüs haritası (Coronavirus map live)

28.03.2020 - 09:25 | Güncelleme: ABONE OL
Corona virüs haritası

Coronavirüs haritasında son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu. 42 hasta iyileşerek taburcu olmuştur" dedi.  Corona virüs haritası ile dünyadaki ve Türkiye'deki coronavirüs son durumu haberimizde.

CORONA VİRÜS HARİTASI (CORONAVIRUS MAP LIVE) 28 MART 2020

Coronavirus map live yani  Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor. 

CORONA VİRÜS HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

Dünyayı korkuya boğan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında acı bilanço daha da ağırlaşıyor. Salgın nedeniyle dün bir ilk yaşandı ve 24 saat içinde 3 bin 307 kişi hayatını kaybetti. ABD'de vaka sayısı 100 bine ulaşırken dünya genelinde enfekte olanların sayısının 600 bine dayandığı öğrenildi. İşte dünya genelinde pandemide son durum

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 9 BİN 134 OLDU

AA'da yer alan habere göre İtalya'da 5 hafta önce ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınında (Kovid-19) ölenlerin sayısı dün rekor bir yükselişle 969 kişi artarak, 9 bin 134'e ulaştı.

İSPANYA'DA 24 SAATTE 769 KİŞİ CAN VERDİ

İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar kayda geçen günlük en yüksek rakama ulaşarak, 769 artışla 4 bin 858'e çıktı

ABD'DE VAKA SAYISI 100 BİNE ULAŞTI

Enfekte sayısında dün sabah Çin ve İtalya'yı geride bırakan ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1701'e çıktı. Ülke genelinde ise toplam vaka sayısının 99 bin 979'u bulduğu bildirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN KORONAVİRÜS BİLGİLENDİRME SİTESİ

"https://corona.cbddo.gov.tr/" adresten girilen sitede Türkiye'deki son veriler güncellenerek açıklanıyor. Sitede iyileşenler ve ölüm oranı da yer alıyor.

BAKAN KOCA 81 İLİN İL SAĞLIK MÜDÜRÜYLE GÖRÜŞTÜ!

Sağlık Bakanı Koca, "Ülkemizin 81 ilinin İl Sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz" açıklamasında bulundu.

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