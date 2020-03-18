Corona virüsü canlı haritasında son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Türkiye'de test sonucu pozitif çıkan 98 hasta var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akaşm Türkiye'nin corona virüse karşı aldığı tüm tedbirleri açıkladı. İşte Corona virüs haritası ve son durum...

CORONA VİRÜS HARİTASI (CORONAVIRUS MAP LIVE) 18 MART 2020

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

CORONA VİRÜS NENDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 9 BİNE DAYANDI!

Corona virüsü haritasına göre, 18 mart akşamı itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı neredeyse 214 bini geçti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 732.

CORONA VİRÜS VAKA SAYISINDA ÇİN VE İRAN'LA BİRLİKTE 4 AVRUPA ÜLKESİ VAR

Corona virüsün en çok görüldüğü ülke 81 bin vaka ile Çin. Çin'de yeni vaka bildirimi sayısında son günlerde düşüş görülürken, Avrupa'da hastalık oldukça hızlı yaylıyor. Çin'i 37 bin 713 vaka ile İtalya takip ediyor. Listede İran'ın ardından ise 3 Avrupa ülkesi, İspanya, Almanya ve Fransa yer alıyor. Fransa'da toplam vaka sayısı 9 bini geçti.

TÜRKİYE'DEN CORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı yapıldı. Toplantı 3 saat 50 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde koronavirüs toplantısının ardından alınan tedbirleri açıkladı. Tedbirler arasıda vatandaşların sokağa çıkmaması ve yakın temastan kaçınılması çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı, ekonomik tedbirleri de sıraladı.