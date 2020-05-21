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Corona Türkiye tablosu il il 21 Mayıs 2020! İstanbul, Ankara haritası Koronavirüs Türkiye vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı son dakika olarak Türkiye'de güncel Koroanvirüs vaka ve ölüm rakamlarını açıklıyor. Günlük Koronavirüs tablosunda ölü sayısı ve vaka sayısı gibi istatistikler yer alıyor. En son Türkiye corona virüs tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Türkiye'de koronavirüs ölü sayısı kaç? İşte 21 Mayıs 2020 Koronavirüs tablosu

21.05.2020 - 09:13 | Güncelleme: ABONE OL
koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre toplam vaka sayısı 152 bin 587 oldu. Koronavirüs sebebiyle ise toplam 4.222 vatandaşımız hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS TABLOSU - 21 MAYIS 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlamadı.

TÜRKİYE'DE KOROANVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 222 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayımız, 1000’in altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz” dedi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23 kişinin daha korona virüsten hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 4 bin 222 oldu. Bugün toplam 20 bin 838 test yapılırken, 972 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı ise 152 bin 587 oldu. Bugünkü bin 92 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 113 bin 987'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 445, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 877 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımız, 1000’in altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe” ifadelerine yer verdi.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM SAYISI 324 BİN 970'E YÜKSELDİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 324 bin 970´e, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 989 bin 197´ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 960 bin 472´ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya´da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 778´e yükselirken; vaka sayısı da 278 bin 803´e çıktı.

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