Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre toplam vaka sayısı 148. 067 oldu. Koronavirüs sebebiyle ise toplam 4.140 vatandaşımız hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS TABLOSU - 18 MAYIS 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlanmadı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 38 bin 565 test yapıldı. Bu kapsamda 1708 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 48 hasta vefat etti, 2 bin 103 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 547 bin 389, vaka sayısı 146 bin 457, vefat sayısı 4 bin 55, yoğun bakımdaki hasta sayısı 944, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 490, iyileşen sayısı 106 bin 133 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu, maske + 1, 5 metre sosyal mesafe." ifadelerini kullandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM SAYISI 313 BİN 266'YA YÜKSELDİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 313 bin 266´ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 722 bin 233´e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 813 bin 20´ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya´da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 563´e yükselirken; vaka sayısı da 276 bin 505´e çıktı.