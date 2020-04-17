Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 74 bin 193'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 1.769 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu

KORONAVİRÜS TABLOSU- 17 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 558.413, toplam vaka sayısı 78.546, toplam vefat sayısı 1.769, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.845, toplam entübe hasta sayısı 1.014, toplam iyileşen hasta sayısı 8.631 oldu.

Bugün 126 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.542 vatandaşımız koroanvirüsü yenerek hayata döndü.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 126 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 769 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 40 bin 270 test yapılırken, 4 bin 353 yeni vaka tanısı konuldu, bin 542 kişi iyileşti.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KİŞİ SAYISI 146 BİN 873 OLDU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 146 bin 873’e, virüs vakası rastlanan kişi sayısı ise 2 milyon 183 bin 942’ye yükseldi. Salgın tedavisi görerek iyileşen kişi sayısı 552 bin 822 oldu.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 19 bin 315’e yükselirken; vaka sayısı da 184 bin 948’e çıktı.

İL İL VAKA SAYISI 17 NİSAN