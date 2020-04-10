10 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Corona Türkiye tablosu il il nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Corona Türkiye vaka sayısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından en son Twitter'da açıklandı. Bakan Koca 7 Nisan'daki Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, "Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak bu noktalarda yoğunluk fazla" diyerek, hem Türkiye genelinin hem de vakaların yoğun olduğu illerin haritalarını göstermişti. Bugün toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından corona virüs tablosu ve son durum Bakan Koca yapacağı basın toplantısında açıklayacak. 10 Nisan Corona Türkiye tablosu haberimizde.
CORONA VİRÜS TABLOSU 10 NİSAN
10 Nisan Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 19.00'da yapacağı basın toplantısında belli olacak. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16.00'da video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca'nın açıklamaları ve son rakamlar belli olunca detaylar haberimzide yer alacak.
CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM (9 NİSAN)
9 Nisan güncel corona virüs vaka sayısı ve vefat rakamları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter'dan açıklandı. Bakan Koca verileri "Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142’ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım." sözleriyle duyurdu.
908 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 42 BİN 282
covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 28 bin 578 testten 4 bin 56'sı pozitif çıktı, 96 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 42 bin 282 oldu. Toplamda 908 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 552, entübe edilmiş hasta sayısı bin 17 oldu. 2 bin 142 hasta da iyileşti.
CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN
CORONA TÜRKİYE HARİTASI İLLERE GÖRE VAKA SAYISI
Bakan Koca, 7 Nisan'daki Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye genelinde vaka yoğunluğunun olduğu illeri teker teker gösterdi. Aşağıdaki haritalarda yeşil ile belirtilen noktalar yoğunluğun en az olduğu, mor ile belirtilenler ise yoğunluğun en fazla olduğu bölgeler...
İSTANBUL CORONAVİRÜS HARİTASI
ANKARA KORONAVİRÜS HARİTASI
İZMİR KORONAVİRÜS HARİTASI
KOCAELİ CORONA VİRÜS HARİTASI
SAKARYA CORONA VİRÜS HARİTASI
ZONGULDAK KORONAVİRÜS HARİTASI
TÜRKİYE'DEKİ CORONAVİRÜS VAKALARININ VE VEFATLARININ YÜZDELİK DAĞILIMI
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