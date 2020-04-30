Corona Türkiye tablosu nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Koca, hem günlük koronavirüs tablosunu hem de salgınla mücadele gelinen son noktayı anlattı. Bakan Koca, Türkiye'de koronavirüsün pik döneminde olduğunu belirtti. Türkiye'nin koronavirüs sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktığını belirten Bakan Koca, "Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi" dedi. 30 Nisan Corona Türkiye tablosu ise bu akşam açıklanacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU 30 NİSAN 2020

30 Nisan Türkiye'ye ait corona virüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablonun akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Rakamlar güncellenir güncellenmez detaylar haberimizde yer alacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM - 29 NİSAN

28 Nisan Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca "Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım." dedi.

3 BİN 81 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 117 BİN 589

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 43 bin 498 testten 2 bin 936'sı pozitif çıktı, 89 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 117 bin 589 oldu. Toplamda 3 bin 81 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 574, entübe edilmiş hasta sayısı 831 oldu. Dün 5 bin 231 hasta iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 44 bin 22 oldu.

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KORONAVİRÜS TÜRKİYE'DE PİK DÖNEMİNDE

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonra basına son durumu aktarırken "Görev yapan filyasyon ekibi sayımız 5849'dur. Bu ekipler hastaların temas zincirinde yer alan 468 bin 390 kişi tespit etmiştir. Hekimlerimiz ve hemşirelerimiz bu başarıyı kişi başına düşen hekim/hemşire sayısı az olmasına rağmen elde etmiştir." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "65 yaş üstü büyüklerimiz hiç olmazsa araç kullanmadan yakın mesafe gezebilirler mi diye gündem oldu, daha net öneriye dönmedi." ifadesini kullandı.

"Son 24 saatte iyileşen hasta sayısının, yeni tanı konan hasta sayısından artık 2 kat fazla olduğu noktadayız." diyen Koca, "Başarı, tedbirleri terk edeceğimiz değil tedbirlere sarılmamız gereken bir başarıdır." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, "Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz, bir düşüş trendine girdiğini de görüyoruz, ama bunun kalıcı olması önemli. Tedbirlere uyum gösterilmezse yeni pik dalgasına yol açabilir ama şu an bu tedbirlerle pik dalgasının herhangi olabilirliği yok. İlave tedbir önermiyoruz ama teması ve izolasyonu son derece önemsiyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Dünyada devlet tarafından ücreti karşılanarak, vatandaştan para almadan hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz." dedi.