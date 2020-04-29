Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantı sonrası basın açıklaması yapacak.

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