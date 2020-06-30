Koronavirüs Türkiye vaka ve ölü sayısı kaç? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu duyurdu. 30 Haziran 2020 Corona Türkiye tablosu şöyle:

30 HAZİRAN 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

30 Haziran Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bu akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." dedi.

5 BİN 131 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 199 BİN 906

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, bugün yapılan 50 bin 492 testten 1293'ü pozitif çıktı, 16 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 199 bin 906 oldu. Toplamda 5 bin 131 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1026, entübe edilmiş hasta sayısı 368 oldu. 173 bin 111 hasta da iyileşti.

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ABD'DE 285 ÇOCUKTA COVİD-19'A BAĞLI İLTİHAPLANMA SENDROMUNA RASTLANDI

ABD'de Covid-19 bulaşan çocuklar arasında, çok sayıda organı etkileyebilen "çoklu sistem iltihaplanma sendromuna" rastlandığı açıklandı.

Sonuçları "New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, virüs taşıyan veya hastalığı geçirmiş çocuklarda, vücudun farklı sistemlerine bağlı kalp, akciğer, böbrek gibi iç organlar ile deri ve sinir sisteminde iltihaplanma tespit edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, ülkede mart ayı başından mayıs ayı sonuna kadar, yaş ortalaması 8 olan 285 çocukta benzer bulgulara rastlandı. Çocuklardan 6'sı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Hastalığa yakalan çocuklarda 24 saat süren 38 derecenin üzerinde ateş görülüyor, kan iltihaplanma göstergeleri artıyor ve en az iki organı etkileyen iltihaplanmaya bağlı rahatsızlıklar ortaya çıkıyor.

ÖDEM VE KALP PROBLEMLERİ ORTAYA ÇIKIYOR

Hastalanan çocuklarda mide bulantısı ve ishal gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları yaygın görülürken, bazı çocuklarda nadir görülen Kawasaki hastalığına benzer iltihaplanmaya bağlı ödem ve kalp problemleri ortaya çıkabiliyor.

Araştırmaya önderlik eden Boston Çocuk Hastanesinden Dr. Adrienne Randolph, hastalıktan etkilenen çocukların yüzde 80'inde, koroner arter anevrizması gibi kalp damar tıkanıklığı sorunları olduğunu belirterek bu türden kronik rahatsızlığı bulunan çocukların Covid-19'a karşı özel koruma altına alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Randolph, herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan ancak yüzde 30'u obez olan hastalanan çocukların büyük çoğunluğunun Afro-Amerikalı ve Hispanik olduğunu kaydetti.

İlk kez Avrupa'da görülen rahatsızlığın dünyada 1000 kadar çocuğu etkilediği tahmin ediliyor.