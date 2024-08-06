Çorlu'da aracıyla seyir halindeyken kalp kriz geçiren sürücü öldü

Çorlu'da beyaz eşya tamirciliği yapan Şaban Gürsoy (42), yönetimindeki hafif ticari araçla seyir halindeyken Şeyhsinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde fenalaştı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Gürsoy, ambulansta yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Gürsoy'un cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.