Çörek otunun faydaları nelerdir?

13 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çörek otunun kullanımı uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. Birçok rahatsızlığa iyi geldiğinden dolayı, birçok bilimsel araştırmalara çok büyük fayda sağlamaktadır. En önemli faydası ise; kanserli hücrelerin temizlenmesi ve koruyucu özelliği ile dikkat çekmektedir.
Çörek otunun başlıca faydaları; ağrıları hafifletmesi, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi, astım tedavisi, saçların güçlenmesine yardımcı olduğu yönündedir.
Pankreas Kanserinde; çörek otunun yağında bulunan ‘thymoquinone’ adlı bileşenden dolayı kanserli hücrelerin gelişimini durdurarak, bu hücreleri öldürerek azalttığı görülmektedir.
2010 yılında Mısır’da yapılan araştırmalara göre; laboratuvar deney hayvanlarındaki kolon kanseri hücrelerinin sayısını büyük ölçüde azalttığı görülmüştür. Meme Kanserinde; 2003 yılında ABD’de yapılan bir çalışmada çörek otu yağı kullanılarak kanserli hücrelerin büyük oranı tedavi edilmiştir.
Thymoquinone adlı bileşenin en tehlikeli beyin kanser türü olan ‘Glioblastoma’ nedeni ile gelişen beyin ölümünü bile yavaşlattığı görülmüştür.
Çörek otunun yapılan araştırmalara göre kan basıncını normale döndürdüğü kanıtlanmıştır. Kötü kolesterolü düşürmede yardımcı olarak, damarlarda fayda sağlamaktadır. Bunun sonucunda ise; iyi kolesterolü yükseltmiştir. Bu araştırmalar hafif ve orta dereceli yüksek tansiyon rahatsızlığı olan kişiler üzerinden yapılmıştır.
Kanser hastalarına önerilmesinin en önemli nedenlerinden biri de antioksidan etkisidir. Bu etkisinden dolayı kanser tedavisi sırasında, radyasyon tedavisi gören hastalarda etkilerini azaltmak için tavsiye edilmektedir.
İçerisinde birçok vitamin ve mineral barındıran çörek otu, thymoquinone, beta sitosterol, miristik asit, palmitik asit, palmitoleik asit, stearik asit, oleik asit, linoleik asit, arakidonik asit, protein, B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini, folik asit, kalsiyum, demir, bakır, çinko, fosfor ve 100’den fazla bileşen içermektedir.
İçerisinde bulunan bileşenlerden dolayı romatizmaya bağlı oluşan iltihabı azaltarak hastalığın etkilerini azalttığı görülmüştür.
Laboratuvar hayvanları üzerinde yapılan deneylerde; çörek otunun radyasyona maruz kalan canlılarda bağışıklık sistemini güçlendirerek vücutta oluşan ışınların zararlı etkisini azalttığı tespit edilmiştir.
Astımın; hava kanallarında oluşan iltihabın, azalmasına da yardımcı olmaktadır.
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