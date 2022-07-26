Latince adı Nigella Sativa olan çörek otu Hipokrat, Dioskorides gibi antik çağın önemli hekimlerinin reçetelerinde de vardır. İçinde A, H, B1, B2 ve B6 vitaminleri vardır. Aynı zamanda niasin ve folik asit kaynağıdır. Aktarlardan kolayca bulabileceğimiz çörek otu yağı çok faydalıdır. Peki, Çörek Otu Yağının Saymakla Bitmeyen Faydaları- Çörek Otu Yağı Ne İşe Yarar, Faydaları Neler?

Çörek Otu Yağı Faydaları

Çörek otu yağını kilo vermek isteyen kişilerin kullanılması tavsiye edilir . Vücuttaki toksinlerin atımını kolaylaştırır.

Vücuttaki toksinlerin atımını kolaylaştırır. Cildi nemlendirici doğal bir yağ olarak kullanılabilir.

Sedef hastalığı semptomlarının azalmasına yardımcı olur.

Kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olurken kalp sağlığını korur.

Uykusuzluk problemi olanlar için rahatlatıcı bir etkisi vardır. Aynı zamanda stres ve depresyon gibi problemlerin çözümü için kullanılabilir.

Kanser hücrelerinin gelişmesini önleyerek kanser riskini azaltır.

Çörek otunun faydaları arasında anne sütünün artması da vardır.

Kara ciğerin temizlenmesine yardımcı olur.

İnsülin direncini düşürmeye yardımcı olur.

Hormon sisteminin kuvvetlenmesine yardımcı olur.

Çörek Otu Zararları

Günde en fazla 2 damla tüketilmesi tavsiye edilen çörek otunun uzun süre kullanılması tavsiye edilmiyor. Alerjik bir bünyeye sahipseniz tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.

Çörek Otu Yağının Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Birçok hastalığa şifa kaynağı olan Çörek Otu Yağının Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından sıkça dile getiriliyor. Saraçoğlu, çörek otu yağın ile antioksidan özelliği sayesinde kan şekeri, kolesterol, yüksek tansiyon gibi hastalıkların tedavisi için kullanılabileceğini söylüyor. Çölyak hastalığını iyileştirmesi ve erken menepozu da önleyebileceği dile getiriliyor.

Çörek Otu Yağı Nasıl Kullanılır?

Çörek otu yağının birçok kullanım yöntemi vardır. Çörek otu yağının tadı yoğun ve acımtıraktır. Bu yüzden yoğun tatlara sahip yiyecek ve içeceklerin içine koyularak tüketilmesi tavsiye edilmez. Fakat 1 tatlı kaşığı çörek otunu yemeklerinize, salatalarınıza veya çorbalarınıza ekleyerek tüketimini gerçekleştirebiliriz. Ya da içtiğiniz meyve suyu veya suyun içine eklenerek içilebilir. Eğer saç ve cilt bakımı için kullanmak isterseniz, temiz saç ve cildinize 2 yemek kaşığı çörek otunu masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

Çörek Otu Yağı Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Çörek otu yağının saymakla bitmeyen faydaları vardır. Bunların başında antioksidan ve antienflamatuar özelliği vardır. Bu sayede iltihapları önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olur. Cilt hastalıkları tedavisinde kullanılır. Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Çörek Otu Ne İşe Yarar?

Birçok faydası olan Çörek Otu Ne İşe Yarar sorunu sorduğumuzda aklımıza gelen birçok cevap vardır. Herkes güzel ve sağlıklı bir cilde sahip olmak ister. Cildin nemini geri kazanmasına ve çatlakların iyileşmesine yardımcı olur. Sedef hastalığının iyileşmesine yardımcı olur. Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Sedef, vitiligo hastalıklarına iyi gelir.

Çörek Otu Yağını Kimler Kullanamaz?

Böbrek ve karaciğer hastalığı olan kişilerin asla kullanmaması gerekir. Gebelik ve enzirme dönemlerinde de asla kullanılmaması gerekir.

Çörek Otu Yağı Göğüs Büyütür Mü?

Birçok kadının merak ettiği bir diğer soru Çörek Otu Yağı Göğüs Büyütür Mü? İbrahim Saraçoğlu uygun beslenme programı ile günde bir defa tüketinlen bitki çayı ile 9 ayda 1 beden meme büyütmenin mümkün olduğunu söyledi. Ve her gün uygulanan çörek otu yağı ile masaj yapılırsa meme büyütme ihtimali olduğu söyleniliyor.