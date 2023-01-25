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Çörek otu yağı tıbbi aromatik bir bitki olup Doğu Avrupa ve Batı Asya kökenli Nigella Sative bitkisinin küçük siyah tohumlarından elde edilen çok kıymetli bir yağdır. Güçlü tıbbi özellikleriyle bilinen çörek otu yağı, başta enfeksiyon giderme, iltihap kurutucu, baş ve sırt ağrılarında oldukça etkilidir. Aynı zamanda antiinflamatuar ve antimikrobiyal özellikleri sayesinde ciltteki aknelerin giderilmesinde de yardımcıdır. Yara ve yanık tedavilerinde uzun yıllardır halk arasında kullanımı yaygın olan çörek otu yağı nasıl tüketilir? Çörek otu yağı içilirse ne olur? İşte yaygın isimleriyle siyah kimyon, bereket nanesi ve siyah tohumun mucizevi yağı hakkında her şey…

Çörek Otu Yağı Nasıl Tüketilir?

Çörek otu yağı anti kansorejen bileşenlere sahip bir yağdır. Çörek otu yağı nasıl içilir sorusunun cevabını vermeden önce bilmemiz gereken önemli bir püf nokta vardır. Bu da çörek otu yağının soğuk sıkım bir yağ olması gerektiğidir. Çörek otu yağı hem içilebilen hem de harici olarak kullanılabilen bir yağdır. Bu yüzden çörek otunun ağızdan tüketiminde vücutta hafifletilmek istenilen iltihap türü ve durumuna bağlı olarak düzenli bir kullanım gerektirir. Yetişkin bireyler için çörek otu yağının dozajı 1 tatlı kaşığı kadardır. Çörek otunun diğer tüketim şekilleri ise şöyledir:

Bir bardak sıcak suyun içine 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı koyarak buharını soluyabilirsiniz.

Yemeklere, salatalarınıza doğrudan çörek otu yağını koyabilirsiniz.

Vücut direnini arttıran dolayısıyla hastalıktan koruyan çörek otu yağını taze sıkılmış meyve sularına katabilirsiniz.

Aynı zamanda çöreotu yağının yara ve yanık tedavilerinde de yarayı iyileştirici özelliği vardır. Bunun için bir pamuk yardımıyla hasta bölgenin üzerine sürebilirsiniz. Diğer yandan eklem ağrıları için çörek otu yağını nane yağı ile karıştırıp, ağrıyan bölgeye masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Sivilce ya da egzama gibi cilt sorunda ise lavanta yağı ile çörek otu yağını karıştırıp sorunlu bölgeye uygulayabilirsiniz.

Çörek Otu Yağı Günde Ne Kadar İçilir?

Çörek otu yağı her ne kadar faydaları sayılamayacak kadar çok olsa da günlük tüketimine dikkat etmek gerekmektedir. Fazla içildiği takdirde mide bulantısı ya da alerjik reaksiyonlara sebep olabilmektedir. Diyabet veya kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklarda mutlaka öncelikle doktora danışılmalıdır. Çörek otu yağının faydasını tam anlamıyla görebilmek için yetişkin bireylerde günde 1 tatlı kaşığı tüketimi uygundur. Uzun soluklu fayda sağlaması için çörek otu yağının yaklaşık 4 ay kullanılması önerilmektedir.

Çörek Otu Yağı İçilirse Ne Olur?

Çörek otu yağının düzenli ve dengeli kullanımda vücuda sağladığı yararlar şöyledir:

Antioksidan değeri yüksek bir yağ olduğu için serbest radikallerle savaşarak hücreleri korumaya yardımcı olur.

Çörek otu yağının içeriğinde bulunan Timokinon maddesi iltihaplanmayı azaltır. Solunum yollarındaki kasları rahatlatarak astım hastalığının giderilmesine destek olur.

Kilo vermeye yardımcı olur

Kan basıncı ve kolesterol seviyelerini düşürür.

Alzheimer ve Parkinson hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Romatoid artrit semptomlarının azaltılmasına yardımcı olur.

Vitiligo hastalığının tedavisinde yardımcı olur.

Çörek otu yağı felç, kalp ve diyabet gibi hastalıklara yakalanma riskini ortadan kaldırır.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram