Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Yaşam Çorakyerler'de bu sezon 150 fosil bulundu

        Çorakyerler'de bu sezon 150 fosil bulundu

        Çankırı'da kazı sezonu tamamlanan Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde bu yıl 150 fosile ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:28 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        En eskisi 9 milyon yıllık! Sayı 150'yi buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        En eskisi 9 milyon yıl öncesine tarihlendirilen fosillerin bulunduğu Çankırı-Yapraklı kara yolu üzerindeki Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde temmuz ayının ilk haftası başlayan kazı çalışmaları tamamlandı.

        Bölgede bu sezon 15 kişilik ekiple yapılan çalışmalarda zürafagiller (giraffidae), hortumlular (proboscidae) ve gergedangillere (rhinocerotidae) ait eklemli çok sayıda kol ve bacak iskeletine rastlandı.

        Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, ekip olarak hava şartları ve sağlık sorunları gibi aksaklıklara rağmen verimli bir kazı sezonu geçirdiklerini söyledi.

        Bu sezon tanımlanır nitelikte 150 fosil elde ettiklerini belirten Erol, "150 fosilin içinde en fazla zürafagiller, filgiller ve gergedangillere ait türlerin fosili bulundu. Daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarda bunların çenelerini, kafa iskeletlerini bulmuştuk ama vücut iskeletlerini çok fazla bulamamıştık. Bu sene sürprizli şekilde bu hayvanların vücut iskeletlerini eklemli şekilde çıkardık. Bunlarla ilgili iskeleti bütünleyebilecek sayıda kol, bacak, ayak, el, kalça iskeleti ve omurlar diye bahsettiğimiz vücut kemiği bulduk" dedi.

        Kazı alanının kapatılmasının ardından laboratuvar ve yıkama çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Erol, "Geçen yıl oldukça prestijli dergilerde Çorakyerler'den ele geçen fosiller ile ilgili uluslararası yayınlar yaptık. Bu sene de yeni yayın çalışmalarımız devam etmektedir. Amacımız fosil çıkarıp kenara koymak değil, o bölgenin önemini ortaya koyacak bilimsel yayınlar da yapmak. Bu kadar çalışmanın üzerine bir de müze yapabilirsek ne ala" diye konuştu.

        MÜZE KURULMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR

        Bölgede önemli çalışmalara imza attıklarının altını çizen Erol, şöyle devam etti:

        "Çankırı çok iyi yerlere gelecek, bilime ve halka yararlı güzel bir eser kazandırılabileceğini düşünüyoruz. Geleceğe Miras Projesi çerçevesinde müze yapımı için bir proje verdik, umarım desteklenir. Yıllardır yaptığımız çalışmalarda elde ettiğimiz 4 bin 300 civarındaki fosilin teşhir edileceği, bilimsel çalışma yapılabileceği, kültür merkezi olacak bir müze kompleksinin yapılması hayalimizdir."

        Erol, fosillerin tarihlendirmesiyle ilgili manyetostratigrafi (tabakalardan karşılaştırma yoluyla yapılan tarihlendirme) çalışması ile küçük ve büyük omurgalı fauna karşılaştırmalı analizin yapıldığını anlatarak, "9 milyon yıl eskiye kadar gidiyor bizim lokalitemizin tarihi. 7 milyona kadar gelen fosiller de var. Her zaman söylediğimiz gibi 7 ila 9 milyon yıl arası, 2 milyon yıllık bir süreç bu hayvanlarımızın yayılım ve yaşam süreci olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çorakyerler
        #9 milyon yıllık fosiller
        #Çankırı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        İstanbul'da iki ilginç olay
        İstanbul'da iki ilginç olay
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yanarak can verdi!
        Uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yanarak can verdi!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Habertürk Anasayfa