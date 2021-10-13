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Çorak araziyi 23 yılda yeşil kuşağa dönüştürdü

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde Ömer Gündoğan, köyünden 8 kilometre uzaktaki çorak olan Ambar Çayı'nın her iki tarafına 23 yılda 10 bin çam, söğüt ve dut ağacı dikmesi sonucu oluşan yeşil kuşağın gururunu yaşıyor

13.10.2021 - 10:26 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Yayvan köyünde doğan 42 yaşındaki Ömer Gündoğan, gençlik yıllarında koyunlarını otlattığı Ambar Çayı'nın kenarına çorak olması nedeniyle ağaç dikmeye karar verdi.

     

  • AA'nın haberine göre ilk ağacı diktiğinden köylülerin "Kumlu kıraç yerde ağaç mı yeşerir? Yapamazsın" sözlerine rağmen kararından vazgeçmeyen Gündoğan, Diyarbakır'ın Hevsel Bahçelerinden ve yakın çevresinden temin ettiği 10 bin dut, çam ve söğüt fidanını kendi imkanıyla bahçesinde büyütüp, bakımlarını da yaptıktan sonra çayın her iki tarafına dikti.

     

  • Bir süre sonra köyden şehir merkezine taşınan Gündoğan, ağaç sevgisini kaybetmeden haftanın belirli günlerinde düzenli olarak gittiği bölgede bir yandan yeni fidanlar dikti bir yandan da diktiği diğer ağaçların bakımlarını yaptı.

     

  • Ağaçlarını düzenli olarak haftada 2-3 kez sulamasına ve bakımlarını yapmasına rağmen toprağın kumlu ve çorak olması nedeniyle diktiği 10 bin ağaçtan yaklaşık 3 bini yeşerdi.

     

  • Gündoğan'ın 23 yıllık çabasıyla yaklaşık 8 kilometrelik yeşil bir kuşak oluşan bölge, insanların gelip konaklayabileceği, kuşların yuvalandığı, insanların yaz aylarında gölgesinde serinlediği, doğaseverlerin aileleriyle kamp yapabileceği alana dönüştü.

     

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