Çöpten toplayıp 300 liraya satıyor!

Gaziantep’te yaşayan Ayhan Demirkıran, temin ettiği ve çöpte bulduğu eski kilim ve yünden yaptığı otantik çantaları Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere 23 ülkeye ihraç ediyor.
DHA'nın haberine göre ürünlerinin çok beğenildiğini ifade eden Demirkıran, gelen taleplerden memnun olduğunu ifade ediyor.
YIRTIK KİLİMLERİ OTANTİK ÇANTA YAPIYOR
Çöpten topladıkları yırtık kilimleri temizleyerek çantaya dönüştürdüklerini Ayhan Demirkıran, “İşimiz insanların daha çok yapmadığı, göremediğini gösterebilmek ve yapabilmek adına değişik değişik şeyler üzerine çalışma yapmaktayız. Bunun sebebi de bizim geçmişten günümüze gelen bazı maneviyat duygularımızın insanlara tekrar hatırda tutulması adına çalışıyoruz. Eski ninelerimizin dokumuş olduğu köylerde evlerde dokunan yıpranmış zedelenmiş olan kilimleri tekrar dönüştürerek farklı materyallere dönüştürüyoruz. Gerek çanta gerekse kullanım eşyaları olarak ta yapıyoruz. Bir de makine dokuma dediğimiz kilimleri kendimiz özel motifleri ve renkleri dokutarak kendi atölyelerimizde kilime dönüştürüyoruz. Çöpten topladığımız yırtık kilimleri temizleyerek çantaya dönüştürüyoruz” dedi.
“23 ÜLKEYE GÖNDERİYORUZ”
Yaptıkları ürünleri 23 ülkeye ihraç ettiklerini söyleyen Demirkıran, “Ortalama 23 ülkeye ürün gönderiyoruz. Yaptığımız ürünler beğeni buluyor ve dikkat çekiyor. Başta ABD olmak üzere Avrupa, Avusturalya, Dubai, Katar, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Yunanistan gibi ülkelere gönderiyoruz. Kilimlerde yaşanmışlık ve hissiyat var. insanlar aşkını sevdasını genelde kilime dokumuş bu desenlerden oluşan duyguları insanlar kullanırken onu dokuyanın hissettiğini hissediyor” diye konuştu.
Demirkıran el dokuma yaptıkları kilim çantaların fiyatlarının ortalama 100 ila 300 lira arasında değiştiğini belirterek, makine dokumalarda yaptıkları ürünlerin ise ortalama 50 ila 90 lira arasında değiştiğini vurguladı.
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