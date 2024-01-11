Çöpte bulunan 'Friends' senaryoları açık artırmayla satılacak

Stüdyo çalışanı ardından, "1999'da Fountain Studios'dan ayrıldım ve masamı toplamaya geldiğimde her şeyi büyük bir karton kutuya atıverdim. Senaryoların orada olduğunu unutmuşum. Bir yığın evrakın arasına karışmışlardı. Ne gariptir ki büyük bir 'Friends' hayranı değilim. Diziden nefret etmiyorum ama senaryoları elimde olan bölümleri daha yeni izledim. Amerikan mizahı bizimkinden farklı. Bu senaryolar büyük bir 'Friends' hayranı tarafından sahiplenilmeyi hak ediyor" itirafında bulundu.