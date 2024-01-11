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        Haberler Dünyadan Çöpte bulunan 'Friends' senaryoları açık artırmayla satılacak - Magazin haberleri

        Çöpte bulunan 'Friends' senaryoları açık artırmayla satılacak

        Matthew Perry, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc'in rol aldığı 'Friends'in 1998'de Londra'daki çekimler sona erdikten sonra çöpe atılan 4'üncü sezon senaryoları bir stüdyo işçisi tarafından bulunup saklanmıştı. O senaryolar, açık artırmayla satılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 10:19 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:33
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        • 1

          İngiltere'deki müzayede evi Hanson Ross, 1998'de Londra'da çöpe atılmış halde bulunan iki orijinal 'Friends' senaryosunu 12 Ocak'ta satışa çıkaracak.

        • 2

          Final bölümü 20 yıl önce 2004'te yayımlanan dizinin senaryolarının, 4'üncü sezonun "The One With Ross's Wedding" bölümünün birinci ve ikinci kısımlarının çekimlerinin ardından artık kullanılmayan Fountain Studios'da bulunduğu söylendi.

        • 3

          STÜDYO ÇALIŞANI SENARYOYU ÇÖPTE BULMUŞ

          İçeriğin sızmasını önlemek amacıyla dizinin tüm oyuncuları ve ekibinin senaryoları imha etmesi beklenirken, adının açıklanmasını istemeyen bir stüdyo çalışanı çöpe atıldığı anlaşılan senaryoları kurtardı.

        • 4

          "NE YAPACAĞIMDAN EMİN DEĞİLDİM"

          Çalışan, "Çekimler bittikten birkaç hafta sonra onları bir çöp kutusunda buldum. Her şeyin düzenli olmasını ve etrafta çöp bırakılmamasını sağlamak işimin bir parçasıydı. Onlarla ne yapacağımdan emin değildim, bu yüzden ofisimdeki çekmeceme koydum. Oyuncu kadrosunun hangi üyesine ait olabileceklerini merak ettiğimi hatırlıyorum" dedi.

        • 5

          Stüdyo çalışanı ardından, "1999'da Fountain Studios'dan ayrıldım ve masamı toplamaya geldiğimde her şeyi büyük bir karton kutuya atıverdim. Senaryoların orada olduğunu unutmuşum. Bir yığın evrakın arasına karışmışlardı. Ne gariptir ki büyük bir 'Friends' hayranı değilim. Diziden nefret etmiyorum ama senaryoları elimde olan bölümleri daha yeni izledim. Amerikan mizahı bizimkinden farklı. Bu senaryolar büyük bir 'Friends' hayranı tarafından sahiplenilmeyi hak ediyor" itirafında bulundu.

        • 6

          Senaryoları 26 yıldır saklayan 60 yaşındaki Londralı, etkinlikte bunları açık artırmayla satışa çıkaracak. Senaryoların değerinin 600 ila 800 sterlin (yaklaşık 22 bin ila 30 bin TL) olduğu tahmin ediliyor.

        • 7

          "NE SONUCA VARILACAĞINI KİM BİLEBİLİR?"

          Müzayede evinden Amanda Butler, "Friends' hayranları bunlara kesinlikle bayılacak. Bizi 'Ross', 'Monica', 'Joey', 'Chandler' ve 'Rachel'ın, 'Ross'un nişanlısı 'Emily'le Londra'da evlenmesini izlemek üzere İngiltere'ye gittikleri 1998'e götürüyorlar. Fiyatları 600-800 sterlin olarak belirledik ancak dizinin dünya çapındaki büyük çekiciliği sayesinde ne sonuca varılacağını kim bilebilir?" ifadelerini kullandı.

        • 8

          1998 tarihli bölümde Jennifer Aniston'ın canlandırdığı 'Rachel Green', David Schwimmer'ın oynadığı 'Ross'a, Helen Victoria Baxendale'ın hayat verdiği nişanlısı 'Emily'yle evlenmeden önce ona aşık olduğunu söylemek için umutsuzca Londra'ya gitmeye çalışıyordu.

          Fotoğraflar: AP, Avalon

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